رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية: انتظام الدراسة لـ2000 طالب بالكليات

نظمت جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية، حفلاً لاستقبال الطلاب الجدد، اليوم، للتعرف على الجامعة والبرامج الخاصة بكل كلية، والأنشطة الطلابية برعاية الشباب، تحت رعاية الدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية.

رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية تكرم الطلاب المتفوقين

بدأ الحفل بعزف السلام الوطني والقرآن الكريم، ثم قدم كل منتسبي الجامعة التهنئة للدكتورة هبة فاروق سالم رئيس جامعة 6 أكتوبر التكنولوجية بمناسبة ادارج اسمها للمره الثالثة على التوالى ضمن اعلى 2% من علماء العالم الأكثر تأثيرا وتميزا عالميا وفقا لتصنيف جامعة ستانفورد الأمريكية.

ورحبت رئيس الجامعة بالطلاب الجدد متمنية لهم عاماً دراسياً موفقاً، مشيرة إلى أنه يتم تنظيم هذه الاحتفالات والأنشطة التعريفية مع بداية العام الدراسي، لخلق نوع من الدمج بين الطلاب الجدد والقدامى وتشجيع الطلاب ودعمهم في المرحلة التعليمية الجديدة. وذعت الطلاب إلى الإهتمام بالأنشطة الطلابية لأهميتها في بناء شخصية الطالب الجامعي.

الجامعات التكنولوجية

وأطلقت رئيس الجامعة مبادرة النقاط الخضراء وترجمتها الي درجات، لتعزيز الانتماء وتحفيز الطلاب علي المشاركة في خدمة المجتمع والتشجيع على ممارسة السلوك الإيجابي للطلاب تجاه المجتمع.

وقالت رئيس الجامعة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن عدد الطلاب المقيدين للعام الجامعي الجاري 2023-2024 يتجاوز الـ 2000 طالب وطالبة بكليتي تكنولوجيا الصناعة والطاقة والعلوم الصحية سواء من الحاصيلن على شهادة الثانوية العامة أو الشهادات الفنية، لافتا إلى أن أعمال الدراسة انتظمت في الأسبوع الثاني على التوالي من العام الجاري، وأن امتحانات التيرم الأول في موعدها.

من جانبه أشار الدكتور محمد بلال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى أن الهدف من إنشاء الجامعات التكنولوجية، هو تقديم كوادر فنية مُدربة جيدًا للالتحاق بسوق العمل المعاصر، موضحًا أن الجامعة تقوم بعقد شراكات وبروتوكولات مع المؤسسات الصناعية والشركات والمصانع والهيئات ذات الخبرة العالية بالمجتمع المحلي المُحيط؛ بهدف تأهيل وتدريب خريجي هذه الجامعات ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المُستقبلي.

وتم عرض فيديو تعريفي عن الجامعة وطبيعة الدراسة بها والتدريبات العملية والأنشطة الطلابية، وتم تكريم الطلاب الأوائل من كل برنامج دراسي والطلاب المميزين بالأنشطة الطلابية عن العام الدراسي الماضي، وعرض مجموعة من الطلاب مشاريعهم الابتكارية عن كل برنامج.