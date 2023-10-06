رد فعل جولدا مائير على عودة أسرى الإسرائيليين بالبيجامات الكستور «فيديو»

تحل اليوم الذكرى الـ50 لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي عبرت فيها القوات المسلحة المصرية، قناة السويس واجتاحوا خط بارليف ودمروا أسطورة الجيش الذي لا يُقهر المزعومة.

وقع بأيدي المصريين 242 جنديا إسرائيليا

نجحت القوات المصرية وقتها في آسر عدد من جنود العدو حيث وقع بأيدي المصريين 242 جندياً إسرائيلياً، وأجرت مصر صفات لتسليمهم بالتعاون والتنسيق مع منظمة الصليب الأحمر إذ تمت الصفقة مع مصر بين 15/11/1973 و22/11/1973، حيث أطلقت مصر سراح 242 جندياً وضابطاً إسرائيلياً، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية.

الطريف أن الرئيس الراحل محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام أمر بإعادة الأسرى الإسرائيليين وهم يرتدون بيجامات كاستور من إنتاج مصانع غزل المحلة الشهيرة، ووصل فعلا الأسرى لتل أبيب وهم يرتدون هذه البيجامات.

رد الفعل الإسرائيلي على الأسرى كان مفاجئًا حيث ظهر في فيديو ضمن الفيلم التسجيلي يوم النصر الذي أنتجه قطاع الإنتاج الوثائقي بفضائية «dmc» ويظهر الأسرى مرتدين بيجامات الكستور المحلاوية وكانت في استقبالهم رئيسة الوزراء وقتها جولد مائير والتي بكت فور مشاهدتها للأسرى الإسرائيليين من الضباط والجنود وهم يرتدون البيجامات الكستور.