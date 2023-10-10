رئيس الإمارات يأمر بتقديم مساعدات 20 مليون دولار لدعم فلسطين

أمر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، بتقديم مساعدات عاجلة إلى الأشقاء الفلسطينيين بمبلغ 20 مليون دولار في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمر بها الأشقاء الفلسطينيون.

دعم إماراتي لفلسطين

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية «وام»، يأتي هذا الدعم من خلال وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في إطار مواقف دولة الإمارات الأخوية ونهجها الأصيل تجاه دعم الأشقاء في مختلف الظروف ومد يد العون لهم والذي يعد من ثوابت دولة الإمارات.