بعثة منتخب مصر تغادر إلى الإمارات استعدادا لمواجهة زامبيا والجزائر

أعلنت شركة النيل للطيران، الناقل الرسمي للمنتخب الوطني لكرة القدم خلال مواجهتي زامبيا والجزائر الوديتين، تسيير رحلة خاصة برقم Np271 طراز A320-200 لنقل بعثة المنتخب القومي المصري إلى مطار العين الدولي في الإمارات، لنقل بعثة المنتخب الوطني الأول لكره القدم، لملاقاة منتخبي زامبيا والجزائر في الوديتين المقرر إقامتهما يومي 12 و16 أكتوبر الحالي باستاد هزاع بن زايد بإمارة العين.

شعار اتحاد الكرة والمتحدة للتسويق على مقاعد الطائرة

وأوضحت شركة النيل في بيان صحفي اليوم، أنّ طائرة بعثة المنتخب الوطني المصري أقلعت اليوم من صالة رقم 4 بمطار القاهرة في تمام الساعة التاسعة صباحا، وجرى وضع شعار اتحاد الكرة وشعار الشركة المتحدة للتسويق الرياضي على جميع مقاعد الطائرة، لافتة إلى أنّ فريق عمل «النيل للطيران»، استقبل بعثة المنتخب في المطار وأنهى إجراءات سفر البعثة.

عقد الرعاية كناقل رسمى

ووقعت شركة النيل للطيران مع شركة المتحدة للتسويق الرياضي، صاحبة حق الامتياز لتسويق المنتخبات المصرية لكرة القدم، وعقد رعاية لتكون شركة النيل الناقل الرسمي لمنتخب مصر القومي الأول لكرة القدم خلال مباراتي زامبيا والجزائر الوديتين.