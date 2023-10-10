خالد داغر: تنظيم ليلة لسلطنة عمان في مهرجان الموسيقى العربية

قال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا المصرية، إن مهرجان الموسيقى العربية قرر هذا العام تنظيم ليلة لسلطنة عمان، احتفالا بالفن العماني.

أشار «داغر» في تصريحات لـ«الوطن»، إلى أن الأوبرا والمهرجان كانا يتجهان لزيادة الفعاليات والليالي العربية خلال الدورة الجديدة، لكن بسبب الظروف الإقليمية الحالية، وقصر المدة جرى الاكتفاء بالليلة العمانية، مشددا على أن الدورات المقبلة ستشهد إقامة عدد كبير من الليالي العربية المختلفة لتقديم كل الفنون العربية.

مهرجان الموسيقى العربية

مهرجان الموسيقى العربية، أحد أهم الأحداث والمحافل الفنية التي ينتظرها الجمهور وكبار نجوم الطرب والغناء من مصر والوطن العربي بأكمله، وتقام حفلات مهرجان الموسيقى على مسارح دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيه لأول مرة المطرب حمزة نمرة وتامر عاشور.

تكريمات مهرجان الموسيقى العربية

ويكرم مهرجان الموسيقى العربية 14 شخصية، وهم: عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتح الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة إنعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، اسم الراحل أحمد الحجار، اسم الموسيقار علي عثمان.