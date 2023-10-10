جدول حفلات مسرح النافورة في مهرجان الموسيقى العربية

أعلنت إدارة مهرجان الموسيقى العربية، جدول حفلات مسرح النافورة المقرر أن يشهد حفلات المهرجان في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

ويشارك في حفلات المسرح عدد كبير من النجوم، أبرزهم أصالة نصري من سوريا، وأنغام، وكارمن سليمان، ومدحت صالح، وهاني شاكر، وعلي الحجار.

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24 أكتوبر، حفل الافتتاح بمشاركة الفنانة السورية أصالة.

25 أكتوبر، حفل مي فاروق.

26 أكتوبر، حفل علي الحجار.

27 أكتوبر، حفل هاني شاكر وإيمان عبدالغني.

28 أكتوبر، حفل حمزة نمرة.

29 أكتوبر، حفل عمر خيرت.

30 أكتوبر، حفل كارمن سليمان وتامر عاشور.

1 نوفمبر، حفل آدم وأحمد سعد.

2 نوفمبر، حفل أنغام.

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وتقام على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة «النافورة، الكبير، الصغير، معهد الموسيقى العربية، الجمهورية»، ومسرح سيد درويش «أوبرا الإسكندرية»، ومسرح أوبرا دمنهور، كما سيتم تكريم نخبة من أهم الفنانين، أبرزهم اسم الفنان الراحل أحمد الحجار، والموسيقار عمر خيرت.