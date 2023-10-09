جدول مهرجان الموسيقى العربية.. اعرف مواعيد حفلات أصالة وأنغام وعمر خيرت

تستعد دار الأوبرا المصرية لتنظيم مهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32 خلال الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل، والتي تقام على شرف فنان الشعب سيد درويش بمناسبة مؤية ميلاده، ويشهد المهرجان هذا العام مشاركة نجوم لأول مرة وعودة نجوم بعد غياب.

تفاصيل مهرجان الموسيقى العربية

يعتبر مهرجان الموسيقى العربية، أحد أهم الأحداث والمحافل الفنية التي ينتظرها الجمهور وكبار نجوم الطرب والغناء من مصر والوطن العربي بأكمله، وتقام حفلات مهرجان الموسيقى على مسارح دار الأوبرا المصرية، ويشارك فيه لأول مرة المطرب حمزة نمرة وتامر عاشور، وفيما يلي تقدم «الوطن» جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية.

جدول حفلات مهرجان الموسيقى العربية

- حفل الافتتاح يوم 24 أكتوبر، وتقدمه المطربة أصالة بقيادة المايسترو هاني فرحات على مسرح النافورة، يبدأ الحفل باحتفالية بمئوية الفنان سيد درويش، ثم عزف مقطوعة افتتاحية مصرية للموسيقار عر خيرت.

- حفل المطربة مي فاروق يوم الأربعاء 25 أكتوبر بقيادة المايسترو يحيى الموجي.

- حفل المطرب الكبير علي الحجار يقام يوم الخميس 26 أكتوبر بقيادة المايسترو هشام جبر.

- حفل المطرب هاني شاكر يقام يوم الجمعة 27 أكتوبر بقيادة المايسترو مصطفى حلمي.

- حفل حمزة نمرة يوم السبت 28 أكتوبر على مسرح النافورة.

- حفل عمر خيرت يوم الأحد 29 أكتوبر ويشاركه الطفل أحمد الموسوي من الإمارات.

- حفل تامر عاشور يوم الإثنين 30 أكتوبر على مسرح النافورة.

- حفل الفنان مدحت صالح يوم 31 أكتوبر بقيادة المايسترو أحمد عويضة.

حفل المطرب اللبناني آدم يوم الأربعاء 1 نوفمبر.

- حفل المطربة أنغام يوم 2 نوفمبر بقيادة المايسترو هاني فرحات.

تكريمات مهرجان الموسيقى العربية

ويكرم مهرجان الموسيقى العربية 14 شخصية ساهمت في إثراء فنية في مصر والطن العربي وهم: عمر خيرت، الملحن خالد بن حمد البوسعيدي، المؤلف والمنتح الموسيقي ممدوح سيف، المطرب فؤاد زبادي، الموسيفار وسام خصاف، الدكتور محمد شبانة، الدكتورة إنعام لبيب، الدكتور خليفة الشيمي، عازف العود حازم شاهين، عازف الكولة عبد الله حلمي، الموسيقار صلاح الشرنوبي، حسين السيد، اسم الراحل أحمد الحجار، اسم الموسيقار علي عثمان.