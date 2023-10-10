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عقد قران الفنان تامر عاشور ونانسي نور (فيديو)

كتب:

بسمة شطا
08:09 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
تامر عاشور ونانسي نور

تامر عاشور ونانسي نور

عقد الفنان تامر عاشور قرانه منذ قليل على المذيعة نانسي نور، وذلك في أحد الفنادق بالقاهرة، بحضور عدد من الأهل والأصدقاء المقربين.

فيديو لكتب كتاب تامر عاشور ونانسي نور 

وحرصت على الحضور المذيعة لميس سلامة صديقة العروسة نانسي نور، وبثت كتب كتاب تامر عاشور وصديقتها عبر صفحتها الخاصة على موقع فيسبوك والذي سيطرت عليه الأجواء المبهجة.

وخلال عقد قران تامر عاشور ونانسي نور، حرص الأول على أن يتخلل الأمر بعض من الكوميديا مع المأذون الذي كتب كتابهما.

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