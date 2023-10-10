الصور الأولى من حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

يقام حاليا حفل زفاف الفنان تامر عاشور، والإعلامية نانسي نور، بأحد الفنادق الكبرى في منطقة وسط البلد، بحضور عدد كبير من الأصدقاء والأقارب.

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور

ومن المقرر عقد قرانهما داخل الفندق، بعد قليل، بينما سيشدو تامر بأغنية رومانسية، هدية لزوجته.

جدير بالذكر أن حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور، مقتصر على المقربين فقط، ويشهد حالة من الخصوصية والسرية التامة، إذ يحرص العروسان على أنّ يكون مقتصرا على المُقربين فقط، لاسيما وأنهما يُفضلان أنّ تكون حياتهما الشخصية ملكًا لهما بعيدًا عن الجمهور.