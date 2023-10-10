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أول تعليق من تامر عاشور على زواجه من الإعلامية نانسي نور

كتب:

بسمة شطا
07:03 م | الثلاثاء 10 أكتوبر 2023
تامر عاشور

تامر عاشور

حرص الفنان تامر عاشور على أن يشارك جمهوره فرحته بحفل زفافه المقام الآن في أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

حفل زفاف تامر عاشور ونانسي نور 

وشارك الفنان تامر عاشور جمهوره بمجموعة من الصور من حفل زفافه عبر صفحته الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام، وعلق عليها: «الحمد لله الذي تتم بنعمته الصالحات.. تم عقد قراننا».

يذكر أن الإعلامية منى الشاذلي كانت أول الحضور في حفل زفاف الفنان تامر عاشور والمذيعة نانسي نور.

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