«الزراعة»: منافذ لتوفير السلع بأقل الأسعار

استعدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى للمشاركة فى مبادرة الحكومة لتخفيض أسعار السلع الأساسية من خلال منافذ ثابتة ومتحركة تعرض السلع الأساسية من منتجاتها بأقل الأسعار.

«القصير»: معارض فى عواصم المحافظات وقافلة لشمال سيناء مكونة من 40 سيارة بتخفيضات 30%

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إنه سيتم توجيه منافذ متحركة تبيع السلع الأساسية بسعر مخفض يصل إلى 25%، فضلاً عن المنافذ الثابتة التى سبق وتم تخفيض الأسعار فيها عن الأسواق بنسب تصل إلى 30%، كما سبق أن تم تنظيم معارض فى عواصم المدن خلال المناسبات، وآخر القوافل ما تم إطلاقه لمحافظة شمال سيناء بداية الشهر، وبلغ عدد المركبات المحملة 40 سيارة تحمل جميع أصناف السلع بتخفيضات بلغت 30%.

وكشف المهندس محمود العنانى، رئيس اتحاد منتجى الدواجن، عن سعر الدواجن الحية والمجمدة وبيض المائدة، التى تم الاتفاق على طرحها فى الأسواق، ضمن مبادرة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، التى يشارك فيها اتحاد الغرف التجارية، واتحاد منتجى الدواجن، واتحاد الصناعات، وغيرها من الجهات الأخرى، تستهدف تخفيض أسعار سبع سلع رئيسية من بينها الدواجن والبيض.

وقال «العنانى»، لـ«الوطن»، إنه بداية من الأسبوع المقبل سيتم طرح الدواجن الحية والمجمدة والبيض بتخفيض يصل إلى 15% مساهمة من المنتجين فى رفع العبء عن كاهل المواطن المصرى، وتلبية لدعوة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء. وأوضح أن المنتجين سيتحملون فارق التكلفة بين السعر الذى سيتم طرحه للمستهلك والسعر العادل للبيع، وهو ما سيكلف المربين مبالغ طائلة، مضيفاً: «كله يهون فى سبيل المواطن المصرى والدولة المصرية، وهذا موعد رد الجميل لمصر التى قدمت لنا الكثير ولا تزال».

وأكد أنه تم الاتفاق بين المربين والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، على بيع الدواجن الحية لمنافذ البيع بسعر 65 جنيهاً، على أن يتم البيع للمستهلك فى الأسواق والمحال بسعر 73 جنيهاً فقط، أما الدواجن المجمدة فيتم بيعها بسعر 100 جنيه للكيلو، على أن تصل للمستهلك بسعر 105 جنيهات فقط، والبيض سيباع بسعر 115 جنيهاً للطبق تسليم مزرعة، على أن يصل للمستهلك بسعر 125 جنيهاً للطبق.

وأشار إلى أن المبادرة غير محدودة وسيلتزم جميع المربين بها مساهمة فى تخفيف العبء عن كاهل المواطن، حيث ستطرح المزارع البيض والدواجن الحية والمجمدة فى المزارع بهذا السعر المخفض.

ونوه بأن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعطى مهلة للاستعداد بداية من منتصف الشهر، لكن المنتجين قرروا البدء من السبت المقبل، حيث سيشعر المواطن بالانخفاض الشديد فى السعر، ورويداً رويداً سيتم كبح جماح التضخم أو ارتفاع الأسعار.

وقال زهير سارى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، إن منافذ الجمعية ستشارك فى مبادرة مجلس الوزراء لتخفيض الأسعار، وذلك من خلال طرح بيض المائدة للمستهلك عبر المنافذ بسعر 125 جنيهاً للطبق؛ للتخفيف عن كاهل المستهلك والمساهمة فى الحد من التضخم وارتفاع الأسعار.

وأضاف أن السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، كان قد عقد اجتماعاً مع كبار المربين للدواجن، وكبار التجار، وشهد الاجتماع استعراض ما وفرته الدولة للقطاع خلال الفترة الأخيرة من تيسيرات ومحفزات من توفير أعلاف ولقاحات وفرص استثمارية، وتم التوافق على تخفيض أسعار الدواجن والبيض فى الفترة المقبلة.

وأشار إلى أن منافذ الوزارة تتضمن خفض أسعار عدد من السلع بنسبة بين 15% و25% وهى: الفول، العدس، الألبان، المكرونة، السكر، الزيت الخليط، الأرز، البيض، وتشمل الدواجن المجمدة والحية؛ للسيطرة على التضخم فى الأسعار للسلع والمنتجات الأساسية للمواطن.

«أبوصدام»: توافق مع «المالية» على تعليق رسوم وجمارك بعض مستلزمات الإنتاج 6 أشهر

من جانبه، أشاد حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب الفلاحين، باستجابة رئيس الوزراء لنداءات الشارع والسعى لخفض أسعار السلع الغذائية طبقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح أن حزمة القرارات المهمة لرئيس مجلس الوزراء المُتعلِقة بأسعار السلع أثلجت صدور المواطنين، لافتاً إلى أنه تم التوافق على تخفيض أسعار 7 سلع أساسية من 15 لـ25% وهى: «السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان - الجبن - المكرونة» وسيتم التطبيق بداية من السبت المقبل.

وأشار «أبوصدام» إلى أنه تم التوافق مع القطاع الخاص واتحاد الصناعات والغرف التجارية والسلاسل التجارية على أن تكون الأسعار معلنة للمواطنين، ومبادرة خفض أسعار السلع ستستمر لمدة 6 أشهر مع تقييمها، مؤكداً أن هناك توافقاً مع وزير المالية على تعليق عدد من الرسوم والجمارك على بعض مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر، وتم الاتفاق على خفض 15% على الدواجن الحية والمجمدة والبيض.