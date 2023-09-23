وزارة الزراعة: خريطة جديدة لترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات

تنفذ وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، مشروعا لتطبيق منظومة التحول الرقمي وحوكمة الأسمدة، باستخدام كارت الفلاح الذكي.

وأوضحت «الزراعة» أنه تم التوسع في تطبيق منظومة التحول الرقمي وتسجيل 5 ملايين حيازة على المنظومة لضبط الزمام المزروع والمساعدة على تنفيذ السياسات الزراعية.

حلول للتحديات التي واجهت منظومة كارت الفلاح

وقال الدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه تم وضع حلول للتحديات التي واجهت منظومة كارت الفلاح، من حيث إمكانية إصدار بدل تالف أو فاقد لكارت الفلاح خلال 15 يوماً، ويتم إصداره واستلامه من أقرب فرع للبنك الزراعي، كما تم تحويل كارت الفلاح إلى كارت مالي (ميزة) ما يساعد في تحقيق الشمول المالي، حيث تم تفعيل منظومة كارت الفلاح في عمليات صرف الأسمدة المدعمة للمزارعين، والصرف الكترونياً لأكثر من 2 مليون مزارع، وبعدد حركات 2.7 مليون حركة صرف للأسمدة.

وأوضح عباس الشناوي، لـ«الوطن»، أن الوزارة نجحت في ميكنة منظومة الرقابة على الأسمدة المدعومة من خلال آلية للرقابة إلكترونياً على المنظومة بداية من خروجها من المصانع وحتى وصولها إلى الجمعيات ومتابعة الصرف للمزارعين.

رفع كفاءة معامل تحليل التربة من خلال أحدث الأجهزة

وأكد الشناوي أن الوزارة رفعت كفاءة معامل تحليل التربة بأحدث الأجهزة المعملية التابعة للوزارة، ومراكز البحوث الزراعية، وكذلك رفع كفاءة وحدة الاستشعار من بعد لإنتاج خرائط تفصيلية لخصائص وخصوبة التربة.

وتابع الشناوي، أنه تم وضع خريطة سمادية جديدة لترشيد استخدام الأسمدة والمخصبات ومستلزمات الإنتاج لخدمة المزارع المصري خاصة صغار الفلاحين، وفي الوقت الحالي يجري تطبيقها في بعض المحافظات، تمهيداً للتوسع في التطبيق على كامل المساحة، وسوف يترتب على ذلك نتائج جيدة للزراعة وتوفير للأسمدة.