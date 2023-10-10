باستخدام «الهاتف».. خدمات رقمية جديدة لمنتسبي الغرفة التجارية ببورسعيد قريبًا

عقد محمد سعده، السكرتير العام لاتحاد الغرف التجارية المصرية ورئيس الغرفة التجارية ببورسعيد، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمهندس عمرو محمد السيد، رئيس لجنة التحول الرقمي بالغرفة، اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، مع وفد من ممثلي شركة «سوفت بروجرس» التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، برئاسة الدكتور مهندس أحمد جودة، لمناقشة الخطوات التنفيذية لتقديم الغرفة خدمات إلكترونية لمنتسبيها في إطار تطبيق منظومة «التحول الرقمي».

برنامج زمني لخدمات مميكنة

واتفق الجانبان على البرنامج الزمني والخطوات التنفيذية لبدء تقديم خدمات «مميكنة» لمنتسبي الغرفة، التي سيتم إعلانها تباعًا خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أكد رئيس الغرفة التجارية ببورسعيد أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الغرفة التجارية ببورسعيد للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمنتسبيها، للتيسير عليهم وتسهيل إجراءات كل الخدمات من خلال تقديم حزمة من الخدمات الرقمية، تهدف إلى تحسين الأداء ورفع جودة ودقة وكفاءة الخدمات المختلفة، فضلا عن تحسين بيئة العمل، مشددًا على أنه سيجرى توفير كل الدعم والإمكانات اللازمة لذلك.

مع اكتمال المنظومة «الهاتف» يكفي للحصول على الخدمات

وأوضح أن منتسبي الغرفة عقب اكتمال منظومة التحول الرقمي بالغرفة سيتمكنون من خلال الحاسب الآلي أو الهاتف المحمول من الدخول على موقع الغرفة والحصول على كافة الخدمات التي تقدمها الغرفة.

يذكر أن الغرفة التجارية ببورسعيد قد ناقشت فرص الاستثمار المتاحة مع وفد سفاره كينيا، وأعلنت في بيان سابق لها على التعاون مع الجانب الكيني ووضع خبرتها وما تملكه من إمكانات للتعاون معهم في المجالي التجاري والصناعي بشكل يستفيد منه البلدين طبقًا لتوجيهات الرئيس السيسي.