تفاصيل الفنانين المشاركين في مهرجان الموسيقى العربية.. أبرزهم الحجار وخيرت

كشف مهرجان الموسيقى العربية، تفاصيل دورته الـ32 المقرر أن تقام نهاية أكتوبر الجاري في 3 محافظات، بمشاركة عدد من الفنانين، أبرزهم حمزة نمرة وتامر عاشور وآدم اللبناني.

أسماء المطربين المشاركين في مهرجان الموسيقى العربية

تنشر «الوطن» أسماء المطربين الـ90 المقرر اشتراكهم في الدورة الجديدة: أصالة نصري، سوريا، محيي صلاح، أحمد الوزيري، أحمد محسن، أنغام مصطفى، نهى حافظ، أحمد إبراهيم، ندى غالب، محمد الخولي، أمير الرفاعي، كريم زيدان، أيمن مصطفى، مي فاروق، ياسر سليمان، رحاب عمر، خالد سليم، أحمد حسن، تامر نجاح، حسام صقر، طه حسين، أمنية سمير، أحمد العمري، علي الحجار، محمد متولي، إيناس عز الدين، غادة آدم، نهاد فتحي، أسماء كمال، بتول بني (سوريا)، إسماعيل صادق، أحمد عفت، فرح الموجي، إيمان عبد الغني، هاني شاكر، عبير نعمة.

وهناك أيضا سعيد عثمان، مصطفى النجدي، أميرة أحمد، مؤمن خليل، رحاب مطاوع، داليا عبد الوهاب، أحمد جمال، حنان عصام، حمزة نمرة، آيات فاروق، محمد حسن، أحمد عصام، سامح منير، هند النحاس، سارة زكي، محمد الطوخي، إبراهيم فاروق، مدحت صالح، آية عبد الله، منار سمير.

وكذلك أجفان، نداء شرارة (الأردن)، مروة ناجي، أحمد صبري، اسلام رفعت، رضوي سعيد، مازن دراز، تامر عبد النبي، وعد البحري (سوريا)، يحيي عبد الحليم، كنزي، كارمن سليمان، تامر عاشور، ريم حمدي، ريم كمال، أحمد سعيد، مي حسن، حسام حسني، السيد وهب الله، الاء ايوب، مصطفى سعد، ياسر سعيد، مروة حمدي، دعاء رجب، إيمان باقي (سوريا)، ريهام عبد الحكيم، وليد حيدر، محمد طارق، صابرين النجيلي، أشرف وليد، سمية وجدي، أميمة طالب (تونس)، أحمد سعد، فؤاد زبادي (المغرب)، أنغام.

العازفون المشاركون في مهرجان الموسيقى العربية

عمر خيرت (بيانو)، أحمد محمد درويش البحر(كمان)، محمد ظهير (كمان)، الطفل أحمد (الإمارات - بيانو)، إيهاب صبحي (كمان)، ماجد سرور (قانون)، مدثر أبو الوفا (عود)، تيريو يحيي مهدي (تشيللو) حازم شاهين (عود)، سعيد كمال (كمان).