مروة ناجي وفرقة وسط البلد في مهرجان جرش الموسيقي بالأردن اليوم

يواصل مهرجان جرش الموسيقي الدولي المقام في المملكة الأردنية الهاشمية فعالياته الفنية مساء اليوم الأحد بحفل غنائي كبير يحضره عدد كبير من الجمهور المحب للفنون.

يحيي الحفلة الغنائية المقررة مساء اليوم فى مهرجان جرش الموسيقي الفنانة مروة ناجي ومعها أيضا فرقة وسط البلد الذين سيقدمون عددا كبيرا من أغانيهم المميزة في انطلاق الحفل في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.

تفاصيل مهرجان جرش

وتعد هذه الدورة من مهرجان جرش الموسيقي الدولي هي الدورة السابعة والثلاثون وتشهد مشاركة مصرية كبيرة بوجود عدد كبير من الفنانين على رأسهم هاني شاكر وتم تكريم أيضا عدد من رموز الفن المصري والشخصيات الإعلامية منهم مني الشاذلي.

أغنية مروة ناجي الجديدة

يذكر أن الفنانة مروة ناجي كانت قد طرحت مؤخرا أغنية بعنوان أبو الغضب وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب وتعاونت فيها مع الشاعر محمود سليم وألحان كريم أحمد وتوزيع حازم السعيد ونجحت الأغنية في تخطى الربع مليون مشاهدة.