موعد حفل عمر خيرت في مهرجان القلعة الموسيقي.. التذكرة بسعر رمزي

أيام قليلة تفصلنا عن مهرجان القلعة الموسيقي، إذ يُقام يوم 25 أغسطس، ويقدم حفلات لألمع نجوم الغناء والفرق الموسيقية، ويمكن للجمهور العام حضور حفلاته المتنوعة بأسعار مميزة، إذ لا يتجاوز سعر التذكرة لليوم الواحد 60 جنيهًا، ويمكن من حضور أكثر من حفل في اليوم الواحد.

أسعار تذاكر حفل عمر خير بمهرجان القلعة

ومن بين الحفلات المقدمة في بمهرجان القلعة الموسيقى، هو حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت، والذي ينتظره الكثيرون، لا سيما أن سعر تذكرته تتوافر بسعر 60 جنيهًا، حسبما ذكرت الصفحة الرسمية للموسيقى العربية التابعة لدار الأوبرا، إذ يوفر مهرجان القلعة الاستمتاع بمعزوفات موسيقية رائدة ارتبط بها الجمهورية ورسمت ملامح ذكرياته، بأسعار معقولة تناسب جميع الفئات.

موعد حفل عمر خيرت بمهرجان القلعة

وعن موعد حفل الموسيقار الكبير عمر خيرت فإنَّه يقام يوم الخميس الموافق 7 سبتمبر 2023، في تمام الساعة 10 مساءا، وهو اليوم الختامي لمهرجان القلعة الموسيقي، ويبلغ سعر التذكرة 60 جنيهًا، ويمكن حجزها من شباك تذاكر القلعة في نفس يوم الحفل.

حفلات مهرجان القلعة الموسيقى

وتنظم دار الأوبرا المصرية حفلات مهرجان قلعة صلاح الدين الأيوبي للموسيقى في دورته الـ31، بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة، على مدار 14 يوما متصلة حتى الخميس 7 سبتمبر بواقع 45 حفلا، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجي، ويقدم ألوانًا إبداعية جادة تناسب أذواقا مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية، فضلاً عن ظهور عدد من نجوم التسعينيات.