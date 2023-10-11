سيوة تستعد لتنظيم مهرجان التمور الدولي.. سياحة وندوات وورش عمل

تنتظر واحة سيوة حدثًا دوليًا مهمًا خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو مهرجان التمور الدولي والذي يهتم به الكثير من أبناء الواحة، للترويج لمنتجاتهم، والاستمتاع بالأجواء والرحلات.

الاستعدادات لمهرجان التمور في سيوة

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن هناك استعدادات كبيرة بشأن مهرجان التمور في واحة سيوة في نسختة الخامسة، والذي يعقد في الفترة من 20 وحتى 22 أكتوبر 2023، وتنظمه جائزة خليفة الدولية للتمور والنخيل من دولة الإمارات الشقيقة، بالتعاون مع محافظة مطروح ووزارة الصناعة والتجارة المصرية.

وجرى تجهيز قاعة مؤتمرات سيوة بالمركز الأوليمبي لإقامة فعاليات المهرجان بها، ورفع حالة الاستعدادات والتجهيز في مستشفى سيوة، وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية بها، وصيانة أعمدة الإنارة والتشجير والتجميل في الشوارع والمناطق السياحية وزيادة معدلات النظافة العامة، وتنسيق مجلس المدينة بتجهيز الفنادق والمنتجعات السياحية.

الترويج لواحة سيوة

وأضاف محافظ مطروح أن مثل هذه المهرجانات تساهم في وضع واحة سيوة على خريطة السياحة العالمية كواحدة من أهم الوجهات في السياحة البيئية والتي تتميز بها، وجذب المزيد من المصريين والأجانب لزيارتها والإستمتاع بها، ومعرفة منتجاتها الزراعية والصناعات اليدوية بها بجانب السياحة العلاجية والأثرية وسياحة السفاري التي تتميز بها عن غيرها من المدن السياحية في مصر.

فعاليات مهرجان التمور في سيوة

وأكد محمد بكر رئيس مدينة سيوة، في تصريحات لـ«الوطن»، أن مهرجان التمور يضم ندوات وورش عمل وأحدث دراسات حول تطوير صناعة التمور، ومشتقاتها والاستفادة من مخلفات النخيل، وإقامة معرض للمنتحات التمور بجميع أنواعها ومعرض آخر لأبرز منتجات المشغولات اليدوية التي تتميز بها سيوة.