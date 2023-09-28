بأعلام مصر.. استمرار توافد أهالي سيوة لتحرير توكيلات ترشح السيسي في الانتخابات

تجمع عدد كبير من أهالي مطروح أمام مكاتب الشهر العقاري، لإصدار توكيلات ترشح للرئيس عبدالفتاح السيسي، في الانتخابات الرئاسية 2024، وحمل المؤيدون صور الرئيس، وأعلام مصر، وهتفوا «معاك معاك هنكمل المشوار».

شوادر بمحيط مكاتب التوثيق

ونظم حزب مستقبل وطن شوادر في محيط مكاتب الشهر العقاري، لتنظيم حركة المواطنين من أبناء القبائل والعائلات، قبل الدخول لمنع الزحام وسرعة تأدية الخدمة داخل المكاتب.

سيدات سيوة يتجمعن أمام مكاتب الشهر العقاري

وشهدت مكاتب الشهر العقاري بمركز ومدينة سيوة لليوم الرابع على التوالي توافد كبير من المواطنين، خاصة السيدات بالزي الشعبي، وحملن أعلام مصر، لتحرير توكيلات ترشح الرئيس، في أجواء وطنية خالصة.

توافد قبائل مطروح على مكاتب التوثيق

واستمر توافد أبناء قبائل مطروح على مكاتب الشهر العقاري وفروع التوثيق لتحرير توكيلات لترشيح الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.