محافظ مطروح يعلن تنظيم «كامب طبي» لمدة يومين في سيوة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، تنظيم كامب طبي بعدد من قرى مركز ومدينة سيوة في الفترة من 28 وحتى 30 سبتمبر، لتقديم الخدمات الطبية المتقدمة بالمجان لأهالي المناطق البعيدة والنائية.

تخصصات في الكامب الطبي

وأضاف أن الكامب الطبي يضم عددا من التخصصات الطبية المختلفة بمشاركة نخبة من الأطباء في تخصصات من طب الأطفال والباطنة والنسا والتوليد والعظام، والجراحة العامة، والمسالك، والرمد والأنف والأذن، والمخ والأعصاب والأسنان، كما يتوفر بالكامب صيدلية ومعمل لإجراء التحاليل الطبية وصرف الأدوية بالمجان.

تعاون بين مؤسسات المجتمع المدني ومحافظة مطروح

وأضاف محافظ مطروح أن مؤسسات المجتمع المدني تقدم جهودا مستمرة والعمل جنبا إلى جنب بالتعاون مع المحافظة للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين والوصول بها للأسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية بمختلف القرى والنجوع النائية بالمحافظة، موجها بتقديم أوجه الدعم وتذليل أي معوقات بالتنسيق مع الجهات المعنية بالمحافظة لإنجاح أعمال القافلة وتحقيق الأهداف المرجوة مع الإعلان عن موعدها والتخصصات الطبية التى تضمها لتعريف المواطنين بها.

مواعيد وأماكن الكامب الطبي في سيوة

وأوضح محمد بكر رئيس مدينة سيوة، أن الكامب يتواجد يوم 28 سبتمبر بالوحدة الصحية لقرية أغورمي، و29 سبتمبر بالوحدة الصحية لقرية أبو شروف، وقرية الجارة و30 سبتمبر في الوحدة الصحية لقرية بهي الدين وقرية المراقي.

جدير بالذكر، أن ذلك يأتي في إطار التحالف الوطني، وتنظمه جمعية رسالة للأعمال الخيرية.