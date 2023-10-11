بعد وقف البنوك التعامل بها خارج مصر... ما هي بطاقات الخصم المباشر والبدائل المتاحة؟

رسائل نصية مفاجئة من عدد من البنوك المصرية وجدت طريقها لهواتف عملائها لإعلامهم بوقف التعامل ببطاقات الخصم المباشر، القرار الذي اتخذه عدد من البنوك المصرية تباعا، ليشكلوا قائمة من البنوك التي أوقفت العمل بهذه البطاقات في وقت وجيز.

ما هي بطاقات الخصم المباشر؟

بطاقات الخصم المباشر تستخدم لسحب الكاش أو المشتريات داخل أو خارج مصر، لكن في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وأزمة الدولار استغل بعض الناس هذه التسهيلات بصور غير مشروعة، ما تسبب في توجيه البنك المركزي بضرورة وقف هذه البطاقات، بحسب ما أكد طارق حلمي، الخبير المصرفي، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc».

سبب قرار وقف بطاقات الخصم المباشر

واقعة تم رصدها بالمطار كانت وراء القرار الذي اتخذه معظم البنوك المصرية، بعد إيقاف شخص بالمطار وبحوزته عدد كبير من بطاقات الخصم المباشر، الأمر الذي اعتبره البنك المركزي جريمة قومية كونها تعد تربحا غير مشروع في وقت أزمة، وفقا لـ«حلمي».

طرق غير شرعية لاستخدام بطاقات الخصم المباشر

وكان عدد كبير من حاملي بطاقات الخصم المباشر يستخدمون البطاقات بطريقة غير شرعية لإجراء عمليات شراء بالجملة، من بعض الأسواق العربية، لمنتجات مثل للذهب والهواتف المحمولة وغيرها للاستفادة من انخفاض سعر الصرف الرسمي للجنيه المصري، وفي بعض الأحيان يرسلون البطاقات دون مغادرة مصر ويشترون بها أشياء باستخدام بطاقات لـ4 أو 5 أشخاص من نفس العائلة، وفقا لقناة «العربية».

8 بنوك على قائمة البنوك التي أوقفت بطاقات الخصم المباشر

قائمة البنوك التي اتخذت قرارا بوقف التعامل من خلال بطاقات الخصم المباشر بالدولار من الخارج ليقتصر استخدمها على الحسابات بالجنيه المصري محليا فقط في خطوة تستهدف الحد من مسحوبات النقد الأجنبي تضم حتى الآن: البنك الأهلي المصري والبنك التجاري الدولي وإتش إس بي سي والعربي الأفريقي الدولي والبنك التجاري الدولي ومصر كريدي أجريكول والبنك العربي والأهلي المتحد.

البدائل المتاحة لبطاقات الخصم المباشر

وقف البطاقات سيكون خلال فترة مؤقتة تقدر بحوالي من 6 أشهر حتى عام، بحسبما ذكر الخبير المصرفي، لافتا إلى أنه يمكن استبدال بطاقات الخصم المباشر ببطاقات الائتمان مع تحمل فارق العمولة الأكبر في هذه البطاقات بالنظر إلى بطاقات الخصم المباشر، والتي تحدد 1000 دولار للشخص في الشهر الواحد.