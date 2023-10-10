وقف بطاقات الخصم المباشر بالبنك الأهلي.. تقتصر على العملة المحلية فقط

أعلن البنك الأهلي المصري، اعتبارًا من 9 أكتوبر 2023، وقف بطاقات الخصم بالعملات الأجنبية، على أن ينحصر التعامل على العملة المحلية، إذ أوضح البنك في رسالة نصية، جرى إرسالها إلى العملاء عبر الهواتف، أنّ البطاقات المربوطة تُستخدم على الحسابات بالجنيه المصري محليًا فقط، ولن تُستخدم خارج مصر أو بالعملات الأجنبية.

بطاقات الخصم المباشر في البنك الأهلي

وجاء قرار البنك الأهلي المصري، بوقف بطاقات الخصم المباشر بالدولار ضمن 8 بنوك في مصر، هي : «البنك الأهلي المصري، العربي الأفريقي الدولي، البنك التجاري الدولي، مصر، كريدي أجريكول، البنك العربي، الأهلي المتحد، إتش إس بي سي»، التي اتخذت هذا القرار لقصر المعاملات على العملة المحلية، باستخدام بطاقات الخصم المباشر، وأرسلت إلى عملائها رسائل نصية تفيد هذا الأمر.

وقف المعاملات الدولية من المشتريات

أوقف البنك الأهلي المصري، المعاملات الدولية من مشتريات وسحب نقدي على جميع بطاقات الخصم المباشر، إضافة إلى تجميد كافة الخدمات الأخرى عليها، بحسب الموقع الرسمي للبنك، حيث أبقى فقط، على حدود السحب والمشتريات المحلية المنفذه عبر بطاقات الخصم المباشر، والبالغ عددها 7 بطاقات، بينها واحدة فقط بالعملة المحلية وهي «ميزة».

ووصل الحد الأقصى للمشتريات على بطاقة الخصم المباشر إلى 150 ألف جنيه كحد يومي، و15 ألف جنيه كحد أقصي للسحب النقدي اليومي، على بطاقة الخصم المباشر الكلاسيكية.

وحدد البنك، حدود المعاملات علي بطاقات الخصم المباشر الذهبية، عند 20 ألف جنيه حد أقصي للسحب النقدي المحلي اليومي، 200 ألف جنيه كحد أقصي للمشتريات المحلية اليومية، بينما المعاملات المحلية على بطاقة الخصم المباشر البلاتينية، التي تصدرها شركتي فيزا وماستركارد، تقف عند 20 ألف جنيه كحد يومي على السحب النقدي و300 ألف جنيه على المشتريات المحلية.