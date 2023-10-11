كندا تخطط لإجلاء مواطنيها من إسرائيل كتب: نرمين عفيفي 03:01 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023 الأوضاع بإسرائيل صرحت دولة كندا بأنها تخطط للبدء في إجلاء مواطنيها من إسرائيل خلال الأيام المقبلة، وذلك حسبما نقلت قناة «القاهرة الإخبارية» في نبأ عاجل لها. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: إسرائيل تستهدف منطقة وادي اليرموك في ريف درعا فرنسا تجلي مواطنيها من إسرائيل غدا وزيرة الصحة الفلسطينية: أرقام الجرحى والشهداء غير دقيقة.. إسرائيل ما زالت تعربد في غزة أحمد موسى: إسرائيل تخطط للعودة إلى سيناء منذ 2014 كندا إسرائيل بقلم نرمين عفيفي