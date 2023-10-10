أحمد موسى: إسرائيل تخطط للعودة إلى سيناء منذ 2014

كشف الإعلامي أحمد موسى، تفاصيل كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لفلسطين، التي أكد خلالها أن مصر لا تتخلى عن التزاماتها تجاه القضية الفلسطينية، قائلا: «عندما يتحدث الرئيس السيسي نصدق ما يقول قولا واحد».

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، يجب أن لا نسمع للغوغاء والإعلام المعادي الذي كان في 2008 و2011 ولا يتغير نهجة.

وقال «موسى» إن المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية محمد بديع، قال وأيه يعني ما تنصبوا شوية خيام للفلسطينيين، وبعدها خرج الرئيس السابق حسني مبارك رافضا هذا الأمر.

هدف الإخوان كان نصب خيمة للفلسطينيين

وأردف أن هدف الإخوان في عام 2008، كان نصب خيمة للفلسطينيين، قائلا: «الخيمة دي بتجيب خيمة زي ما حصل في لبنان، والأرض دي -سيناء- ارتوت بدماء شهدائنا ولا تفريط فيها.

ووجه الإعلامي أحمد موسى، رسالة للفلسطينيين: «إوعى تسيب أرضك ولا تخرج منها، لأن المحتل عاوز يسرقها زي ما حصل على الأرض الموجود عليها حاليا، وهي مش حقه».

عودة سيناء إلى إسرائيل دون استخدام القوة العسكرية

وأردف أن هناك مخطط جرى نشره في 2014 عن كيفية عودة سيناء إلى إسرائيل دون استخدام القوة العسكرية، أو حتى إطلاق رصاصة واحدة، من خلال تفتيت الدولة المصرية من الخارج، وضرب المؤسسات بعضها ببعض، وبالتالي يحدث انهيار داخلي.

وأوضح أن المخطط كان يعتمد على ترويج الشائعات والأكاذيب، وأن يكون هناك توجه ضد الدولة المصرية واستهداف القيادة، وافتعال أزمات اقتصادية تدفع الشعب للانفجار.