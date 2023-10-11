وزيرة الصحة الفلسطينية: أرقام الجرحى والشهداء غير دقيقة.. إسرائيل ما زالت تعربد في غزة

وصفت الدكتورة مي الكيلة، وزير الصحة الفلسطينية، الأوضاع في قطاع غزة في تداعيات عملية «طوفان الأقصى» بالوضع الصعب للغاية والدقيق، لافتة إلى أن الوضع على الأرض صعب جداً، وإسرائيل ما زالت تعربد في قصفها لقطاع غزة وهي حرب إبادة كونها تبيد الحجر والبيت والشجر وتستخدم الفوسفور الأبيض المحرم دولياً وهناك عائلات ماتت بأكملها وتم قصف المستشفيات واستهداف عربات الإسعاف حتى إن إحداها شقت نصفين أثناء القصف.

أعداد المستشفيات في قطاع غزة تبلغ 15 مستشفى

وكشفت وزيرة الصحة خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن أعداد المستشفيات في قطاع غزة تبلغ 15 مستشفى خرج منها مستشفى كامل ونصف خرجت بالفعل عن الخدمة، لافتة إلى أن أهمية المستشفيات في توزيعاتها الجغرافية وتمركزها مثلاً مستشفى بيت حانون هدم بالكامل وأصبحت المدينة بلا مشفى وعن أعداد الضحايا.

830 شهيداً ارتقوا و4250 جريحا

وتابعت: «حتى الخامسة والنصف مساء بلغ أعداد الشهداء 830 شهيداً ارتقوا و4250 جريحاً وهي أرقام ليست دقيقة لأنها تعكس فقط ما وصل إلى المستشفيات لكن ما زال هناك أعداد كبيرة من الشهداء والجرحى الذين لم يستطيعوا الوصول للمستشفيات».