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مدحت بركات رئيس «أبناء مصر»: كل مقرات الحزب في خدمة الرئيس السيسي

كتب:

الوطن
06:06 ص | الأربعاء 11 أكتوبر 2023
مدحت بركات

مدحت بركات

قال المهندس مدحت بركات، رئيس حزب «أبناء مصر»، إن الحزب سيقوم بعمل جلسات طارئة من أجل وضع خطة كبيرة استعدادا للانتخابات الرئاسية القادمة وسيشرف عليها بنفسه بمشاركة كل الأمانات وقيادات الحزب.

وأكد بركات أنه أصدر أوامره بفتح مقرات الحزب في جميع المحافظات لدعم ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة، مضيفًا أن هذا القرار جاء بموافقة جماعية من أعضاء الحزب العاشقين للرئيس السيسي والمنتمين لسياساته وإنجازاته.

وأضاف بركات، في تصريحات صحفية، أن ما يجب عمله الآن هو توعية المواطنين بالمشاركة الفعالة في الانتخابات، وألا ينساقوا وراء الإشاعات الكاذبة والأخبار المفبركة، وأن يدركوا تماما بالأخطار والمؤامرات الخارجية وبالاعداء المتربصين بالوطن وبرئيس الجمهورية.

وأشار بركات إلى أن الحزب يقف وراء رئيس الجمهورية لا من أجل العاطفة والاستهواء، ولكن من أجل تكملة المسيرة التى أرسى قواعدها السيسي وبطريقة ممنهجة ومدروسة.

ووجَّه بركات الشكر إلى الرئيس السيسي على جهوده في إرجاع الدولة إلى مكانها، قائلا: «مصر عانت من ويلات الإخوان ومن طيور الظلام وإرهاب غاشم، ولا أنسى اليوم التاريخي الذي طلبت فيه الشعب المصرى بالتفويض لصد هذه الجماعات المحظورة والحرب عليهم، وكيف عادت مصر إلى أنوارها وسطوح شمسها لتشرق على أبنائها الأوفياء».

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