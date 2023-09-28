مدحت بركات يطالب الرئيس السيسي بالنزول على رغبة الشعب وإعلان ترشحة لولاية ثانية

أكد المهندس مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر، ورجل الأعمال البارز، أن ترشح الرئيس عبدالفتاح السيسي/، لولاية ثانية بات أمراً حتمياً أمام كل هذه الجموع من الشعب المصرى التى احتشدت أمام مكاتب الشهر العقارى لتفويضه ، ومطالبته بالترشح واستكمال مسيرة الاصلاح والتنمية التى بدأها قبل 10 أعوام.

وأضاف مدحت بركات فى تصريح له، هناك حالة من الإجماع لدى المصريين فى الخارج ترجمها الإقبال الكثيف على التطوع فى حملة مواطن التى رفعت شعار كن مع الوطن، وتسعى لحشد أكبر تأييد للرئيس عبدالفتاح السيسي فى مختلف بلدان العالم.

وتابع مدحت بركات، لقد مرت سفينة الوطن بأوقات عصيبة، وعاصرنا جميعا تحديات جسام كان على رأسها استهداف الدولة المصرية، والإرهاب الأسود الذى دفعنا و دفع ثمناً للقضاء عليه خيرة رجال القوات المسلحة والشرطة البواسل، نحتسب شهداءهم عند الله من الأبرار، ولم تتوقف مسيرة البناء والتنمية طوال سنوات الحرب على الإرهاب، فرفعت قواتنا المسلحة شعار يد تبنى ويد تحمل السلاح.

وأشار مدحت بركات إلى أن الرئيس السيسي، تحسب له جرأته فى مواجهة الملفات الصعبة والتحديات المؤجلة لسنوات طويلة حتى كادت أن تنفجر ملفات الابنية التحتية المتهالكة والعشوائيات، التى قضى عليها، ونقل سكانها إلى أحياء ومناطق سكنية تشهد بإحترام مكانة الانسان وحقوقه التى تطورت على أصعدة عديدة فى الصحة والتعليم وتكافل وكرامة وحياة كريمة التى دخلت إلى قلب القرى، وحولتها لمجتمعات قابلة للتنمية والانتاج.

وشدد مدحت بركات رئيس حزب أبناء مصر على أن الدولة المصرية لا تزال تواجه أخطار وجودية تحيط بها من الشرق والغرب، والشمال والجنوب، وتهدد استقرار المنطقة بأكملها بعد أن أطاحت القوى الغربية بأمن واستقرار ليبيا والسودان وغيرهما، وهو ما يتضح معه الرؤية الثاقبة والسابقة للرئيس عبد الفتاح السيسي الذى بدأ بإعادة تسليح القوات المسلحة والتأكد من جاهزيتها على كافة الجبهات برا وبحرا وجوا للحفاظ على أمننا القومى.

واختتم مدحت بركات حديثه مطالبا الرئيس عبدالفتاح السيسي بالنزول على رغبة الجماهير واعلان ترشحه للولاية الثانية التى ننتظر منها و فيها الكثير والكثير على صعيد التنمية والبناء والأمن والاستقرار الذى نرجوه جميعا لمصرنا الحبيبة.