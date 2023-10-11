معلومات عن صاحب أكبر مصحف بخط اليد بعد وفاته.. كان أميا وعلم نفسه

يغيب الجسد ويبقى الأثر، حالة تنطبق على الرجل الستيني سعد محمد حشيش، صاحب أكبر نسخة مصحف في العالم مكتوبة بخط اليد، إذ ترك رحيله الحزن في قلوب أبناء قريته في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، إذ كان يتمتع بسيرة طيبة في محيطه وبين كل من يعرفه أو يتعامل معه، بخلاف ما تركه من فخر بينهم، بسبب إنجازه في كتابة المصحف الشريف.

معلومات عن صاحب أكبر مصحف في العالم

نستعرض أبرز المعلومات عن صاحب أكبر مصحف في العالم، وفق صفحته الرسمية عبر «فيسبوك»، وحديث سابق لابن عمه محمد عادل حشيش، مع «الوطن»، إذ خاض الراحل عن عالمنا خلال الساعات الماضية، رحلة كفاح علم فيها نفسه بنفسه، وترك اثرًا طبيبًا في قلوب من يعرفونه.

- اسمه سعد محمد حشيش، من مدينة المحلة بمحافظة الغربية.

- رحل عن عالمنا في عمر يناهز 63 عامًا.

- كتب أكبر نسخة لمصحف على مستوى العالم.

- لم يحصل على الشهادة الابتدائية، وخرج للعمل لمساعدة الأسرة، وعندما وصل لمرحلة الشباب بدأ يعلم نفسه بنفسه.

- كان هدفه أن يكون له شيئًا عظميًا، وكان أول ما خطر بباله كتابة المصحف الشريف، وبدأها بكتابة القرآن في «أجندة»، ثم تدرج في عمله حتى صنع مكينة تساعده على تجهيز أكبر نسخة مصحف في العالم.

- استغرق في إعداد أكبر نسخة لمصحف في العالم، 3 سنوات من العمل المتواصل.

- كان يفكر في إعداد المزيد من النسخ للمصحف بخطه المزخرف.

- أعد أكبر كتاب لمشيخة الأزهر، بحسب تصريحات تليفزيونية سابقة له.

كواليس إعداد المصحف

بحسب حديث سابق لابن عمه لـ«الوطن» عن كواليس إعداد أكبر مصحف في العالم بخط اليد قال: «الحاج سعد بدأت قصته في كتابة المصاحف من عدة سنوات، مكملش الابتدائية، لكنه كان عنده شغف يقدم حاجة مميزة، دايما بيحب يتعلم كل حاجة، بدأ كتابة المصحف في أجندة صغيرة، ثم 50 سنتيمتر وبعدها متر، لحد ما وصل أنه كتب مصحف طوله أكتر من كيلومتر».

وبحسب تصريحات سابقة له، قال سعد محمد حشيش: «اللي وصلني لكده الحب، حب ما تعمل حتى تعمل ما تحب، وفخور أني أمي وعلمت نفسي بنفسي، تخليت عن عفش بيتي علشان كتابة نسخة المصحف، لأن وقتها الحدث كان أهم شيء، ومفيش حاجه تقف في سكته».