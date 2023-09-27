رئيس دار الكتب يكشف تفاصيل ترميم أقدم مصحف حجازي

كشف الدكتور أسامة طلعت رئيس الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية، تفاصيل ترميم مصحف حجازي مبكر في دار الكتب والوثائق.

الانتهاء من ترميم مصحف فريد ونادر

وتابع: اخترنا بجانب الاحتفال بالمولد النبوي الشريف ورسالته الخاتمة، أن نحتفل بالانتهاء من ترميم مصحف فريد ونادر هو المصحف الحجازي، تيمنا وتبركا بهذا اليوم الجليل، وجاءت احتفاليتنا بترميم المصحف ضمن السياق العام لمصرنا الحبيبة في جمهوريتها الجديدة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأشار إلى أن مصر مهد الحضارة ومنبع التراث الإنساني المادي واللامادي، وكنزه الثري، الذي يتكشف يوم بعد يوم بشكل يدهش العالم.

وأضاف أن احتفالنا اليوم يجسد حقيقة واقعة، وهي أن مصر بلد التراث والآثار، تحافظ على تراثها وترعاه وتقدمه للعالم، وتنفرد وتتفرد في ذلك المجال عالميا.

وأكد أن مصحفنا الحجازي الذي نحتفي اليوم بترميمه، من أهم وأقدم المصاحف الموجودة في العالم، ويرجع للقرن الأول الهجري السابع الميلادي، ولن أكون مبالغا إن قلت أنه يؤرخ بالنصف الأول من القرن الأول الهجري السابع الميلادي، بناء على التحليل العلمي والفني.

سأشير هنا سريعا للعناصر الفنية التي تم على أساسها تأريخ المصحف، وأترك الجانب الخاص بتأريخه علميا وما تم في ترميمه لعرض الزميلة أمل من بعدي.

ولدينا ضمن كنوز ومقتنيات دار الكتب والوثائق القومية 31 ورقة من المصحف، كانت محفوظة بالجامع العتيق وهو جامع عمرو بن العاص، وتم نقلها وحفظها في دار الكتب منذ سنة 1911م، وهو مكتوب على صحائف الرق بالخط الحجازي، و المدني أو ما عرف أيضا بالخط الحجازي هو أقدم في ظهوره من الخط الكوفي.

ويتميز بمجموعة من السمات لعل أبرزها حروف الألف واللام المستقيمة المتوازية بميل لليمين، كما تميز أيضا بعد وجود النقاط وعلامات التشكيل المعروفة، واستخدم هذا الخط في صدر الإسلام بشكل عام، تدلل على ذلك النقوش الصخرية وشواهد القبور المبكرة وأوراق البردي الباقية وكثير منها يحمل فعليا تواريخ مبكرة.

أهمية الصحائف المتبقية من المصحف

وتابع: ونظرا لأهمية الصحائف المتبقية من المصحف فقد تم اختياره لترميمه، وقام على ذلك مجموعة من أكفأ المتخصصين والمرممين ليعود المصحف أقرب ما يكون لصورته الأولى كما شاهدتموه اليوم.

وأود هنا أن اتقدم بخالص الشكر لمن قاموا بترميم المصحف وأخص بالذكر نجوى سيد محمد رئيس فريق الترميم وأمل محمد محمد مشرف معمل الرق وشيماء مصطفى محمود باحثة الترميم و جون ممفورد من جمعية المكنز الإسلامي وصالح الأزهري وأسامه التلباني كما أتوجه بخالص الشكر وعميق الامتنان لزملائي بدار الكتب والوثائق في إدارات الوثائق بالفسطاط.