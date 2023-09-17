محطات في حياة شيخ القراء.. أول من سجَّل المصحف المرتل بأنحاء العالم

عند سماع صوته العذب في تلاوة القرآن الكريم، تقشعر له الأبدان، تجعل من يستمع إليه يريد استمراره بشكل دائم، فهو الصوت الذي يبعث الطمأنينة في النفس، أنه الشيخ محمود خليل الحصري، الذي يُعد واحدا من أعلام تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم العربي، وتحل اليوم ذكرى ميلاده، إذ ولد في نفس هذا اليوم 17 سبتمبر 1917، وترصد «الوطن» في هذا التقرير، أهم المحطات في حياة شيخ القراء.

بداية اتجاه الحصري للقرآن الكريم

حينما كان في عمر الـ4 سنوات، دخل الشيخ محمود الحصري الكتاب في المسجد الأحمدي بطنطا، حينما أدخله والده ليحفظ القرآن الكريم، الذي أتم حفظه في عمر الـ8 سنوات، هنا بدأ «الحصري» حياته في مجال القرآن الكريم، حسب السيرة الذاتية للشيخ الحصري، وفقًا لموقعه الرسمي، ومن ثم انضم إلى المعهد الديني في طنطا، وتعلم القراءات العشر بعد ذلك في الأزهر.

في عام 1950، تقدم الشيخ الحصري، إلى امتحان الإذاعة المصرية، وكان ترتيبه الأول على المتقدمين لامتحان القراء في الإذاعة، ثم عُين قارئًا للمسجد الأحمدي بطنطا، وبعدها عين في عام 1955، قارئًا لمسجد الحسين بالقاهرة، كما أنه يُعد أول من سجل المصحف الصوتي المرتل برواية حفص عن عاصم.

المناداة بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم

وكان الشيخ محمود الحصري، أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم، وذلك لترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى بضرورة إنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى، على الرغم من ذلك إلا أنه شيَّد مسجدًا ومكتبًا للتحفيظ بالقاهرة، وحينها أدرك «الحصري» منذ وقت مبكر أهمية تجويد القرآن في فهم القرآن وتوصيل رسالته، فالقراءة عنده علم وأصول، فهو يرى أن ترتيل القرآن يجسد المفردات القرآنية تجسيدًا حيا.

أما في عام 1960، كان الشيخ الحصري، أول من ابتعث لزيارة المسلمين في الهند، كما أنه أول من سجَّل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية حفص عن عاصم وظلت إذاعة القرآن الكريم 1961، فضلا عن أنه أول من سجل المصحف المرتل في أنحاء العالم برواية ورش عن نافع 1964، وعين نائبًا لرئيس لجنة مراجعة المصاحف وتصحيحها بالأزهر الشريف ثم رئيسا لها بعد ذلك عام 1962.

وفي عام 1966، تم اختيار «الحصري» من اتحاد قراء العالم الإسلامي، رئيسًا لقراء العالم الإسلامي بمؤتمر «اقرأ» بكراتشي بباكستان، إضافة إلى تعيينه خبيرًا بمجمع البحوث الإسلامية لشؤون القرآن الكريم «هيئة كبار العلماء» بالأزهر الشريف، وأخيرًا حصل على وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى في عيد العلم.

ترتيل القرآن في مختلف دول العالم

لم يرتل الشيخ محمود القرآن الكريم، في الوطن العربي فقط، بل رتله في مختلف أنحاء العالم، إذ أول من رتل القرآن الكريم في أنحاء العالم الإسلامي في الأمم المتحدة، أثناء زيارته لها بناءً على طلب جميع الوفود العربية والإسلامية، كما أنه أول من رتَّل القرآن الكريم في القاعة الملكية وقاعة هايوارت المطلة على نهر التايمز في لندن ودعاه مجلس الشؤون الإسلامية إلى المدينتين البريطانيتين ليفربول وشيفلد ليرتل أمام الجاليات العربية والإسلامية في كل منهما.

وولد «الحصري» في 17 سبتمبر 1917م، بقرية شبرا النملة في طنطا محافظة الغربية، انتقل والده قبل ولادته من محافظة الفيوم إلى قرية شبرا النملة، ووالدته هي السيدة فرح أو كما يطلق عليها أهل القرية «فرحة».