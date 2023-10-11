حقق حلم حياته.. أحمد داش يفاجئ طفلا بسبب منشور على «فيسبوك» (صور)

مفاجأة غير متوقعة، بطلها الفنان الشاب أحمد داش، بعدما قرر مقابلة طفلا من معجبيه، كشفت والدته عن عشقه له، وأنه يحلم بمقابلته، عبر «جروب» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

مفاجأة أحمد داش لطفل بسبب منشور على «فيسبوك»

كواليس عديدة شهدها اللقاء الذي يتم الإعداد له منذ أسابيع، إذ بدأ بمنشور على «فيسبوك»، وانتهى بمقابلة في أحد مطاعم التجمع، بحسب إيناس الشريف، والدة الطفل أحمد صاحب الـ4 سنوات ونصف، والذي يعشق أحمد داش.

فكرت إيناس، في محاولة من أجل تحقيق حلم نجلها بمقابلة فنانه المفضل، من خلال منشور على أحد «الجروبات» الشهيرة على «فيسبوك».

المنشور الذي وضعته والدة الطفل، تضمن صورا ومقاطع مصورة له، وهو يقف أمام شاشة التليفزيون لمتابعة أعمال «داش»، مطالبة بمساعدتها في تحقيق حلمه بمقابلته، لقى تفاعلا كبيرا، ولم تكن تعلم أنها كانت تنتظرها مفاجأة غير متوقعة.

والدة الطفل تروي كواليس مفاجأة أحمد داش لنجلها

«فكرت في موضوع البوست، لأن ابني كان كل شوية يقولي نفسي أقابله على الحقيقة، توقعت إني لما أكتب ألاقي حد يعرف أحمد داش ويوصلنا بيه»، هكذا روت والدة الطفل أحمد لـ«الوطن» كواليس اللقاء المنتظر، موضحة: «لكن المفاجأة كانت بتعليق من والدة داش على البوست، تطالبني خلاله بالتواصل معها».

وأكملت: «بالفعل تواصلت معها، ومع مديرة أعمال أحمد داش، لتنسيق موعد للمقابلة بعد عودته من دبي وقتها، وبالفعل تقابلنا في أحد الكافيهات بالتجمع بعد عودته من السفر».

وأضاف والدة الطفل: «ابني اتفاجئ ومكانش مصدق، وحقيقي هما كانوا بيتعاملوا من قلبهم أوي وأحمد داش كان متواضع جدا وجاب لأحمد هدية كورة مكتوب عليها اسمه».

واختتمت والدة الطفل: «أنا عايزة أشكره وأشكر والدته جدا على اهتمامهم أنهم يفرحوا ابني، اللي كان واضح جدا أنه من قلبهم ومش علشان الشو أو السوشيال ميديا، ولكن بالفعل كان هدفهم إسعاد ابني».