محمد رمضان لـ صاحبة السعادة: أحمد داش فنان هايل.. والتمثيل مع هالة صدقي متعة

أوضح الفنان محمد رمضان، أن الملابس والخواتم والإكسسوارات التي كان يرتديها في مسلسل جعفر العمدة، كانت من اقتراح المخرج محمد سامي بشكل يتناسب مع شخصية جعفر العمدة، قائلا: «المخرج محمد سامي كتب تفاصيل الشخصية على الورق بشكل قريب جدا من شخصية صفصف ولكن الفنانة هالة صدقي أخذت الدور وأضافت له بطريقة جيدة للغاية وأضافت للشخصية بشكل كبير».

التمثيل مع الفنانة هالة صدقي متعة

وأضاف الفنان محمد رمضان، خلال استضافته ببرنامج صاحبة السعادة، مع الإعلامية إسعاد يونس، والمذاع على فضائية «dmc»: «كنت بستمتع بالتمثيل مع الفنانة هالة صدقي وهي فنانة ثقيلة للغاية وقديرة وكوميديانة».

محمد رمضان يتحدث عن أحمد داش

وتابع الفنان محمد رمضان: «أحمد داش ممثل هايل وأدى الدور بشكل عظيم وبعض الناس شايفه إنه شبهى رغم إننا مختلفين عن بعض في الشكل ولكن دوره جعل الناس تشعر إنه شبهى في المسلسل، كل مشاهدى مع أحمد داش كانت جيدة للغاية، وأصعب مشهد لما عرفت إن سيف هو ابنى».