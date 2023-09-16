أحمد داش يحصل على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون

حصل الفنان أحمد داش على جائزة الممثل المفضل في جوائز اختيار الأطفال نكلوديون «The Nickelodeon Kids' Choice Awards»، والتي أقيمت فاعليتها اليوم في أبو ظبي.

الجائزة فى أبو ظبي

يذكر أن أحدث أعمال أحمد داش كان مشاركته في موسم رمضان 2023 بمسلسل «جعفر العمدة» ومسلسل «الصندوق»، وذلك بعد نجاح مسلسل «مين قال» الذي عرض في رمضان 2022 ويعتبر فيلم «أبو صدام» أحدث بطولاته السينمائية الذي شارك في المسابقة الرسمية بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ظهور خاص لأحمد داش

وكان لأحمد داش ظهور خاص في مسلسل «Moon Knight» من إنتاج مارفل وإخراج محمد دياب، كما اختير أحمد داش من قبل منظمة اليونيسيف كسفير للمبادرة الدولية للأمم المتحدة «شباب بلدنا»، وسيبدأ بالتركيز على إدارة المخلفات الصلبة وعلاقتها بتغيّر المناخ، وكيف نساعد على تخفيف تأثير المخلفات على البيئة.