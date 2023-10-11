حزب الغد: تحذيرات الرئيس السيسي تأكيد أن مصر تدافع عن كل ذرة تراب من أراضيها

قال إسماعيل محمد إسماعيل، سكرتير عام حزب الغد، إن تصريحات الرئيس السيسي خلال حضور الاحتفال بتخريج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة، بشأن أن أمن مصر القومي مسئوليته الأولى وأنه لا تهاون أو تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، يؤكد أن الأمن القومي المصري خط أحمر وأن مصر لن تقبل بالمساس به.

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وأكد «إسماعيل»، في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن تحذيرات الرئيس السيسي من تصفية القضية الفلسطينية على حساب أطراف أخرى، تعتبر أكبر رد على تصريحات المتحدث الإسرائيلي بتوطين أهالي غزة في سيناء، كما أنه إشارة واضحة من القيادة السياسية في مصر بعدم إعادة مؤامرة الإخوان في عام 2013.

وأشار سكرتير عام حزب الغد، إلى أن مؤامرة الإخوان في عام 2013 تمثلت في التخطيط لتمليك أراضي سيناء لغير المصريين، وقد بدأ ذلك من خلال توجيه الرئيس المعزول محمد مرسى بمنح الجنسية لقائمة من الأشخاص الأجانب، مؤكدا أن هذا هو المخطط التآمري الذي رفضه الفريق عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع حينها.

وأوضح أن تصريحات الرئيس السيسي تؤكد أن مصر لن تفرط في أي شبر من أرضها مهما حدث، كما أنها ستظل تدافع عن كل ذرة تراب من أراضيها التى ارتوت بدماء أبنائها من الشهداء الذين حرروا أرضها في حرب أكتوبر عام 1973.