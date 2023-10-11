تداول 41 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة مواني البحر الأحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة مواني الهيئة 7 سفن وجرى تداول 41000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 720 شاحنة و38 سيارة، وشملت حركة الواردات 34000 طن بضائع، 396 شاحنة و12 سيارة، فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع، 324 شاحنة و26 سيارة.

وصول 28 ألف طن فحم بترولي لميناء سفاجا

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة HTK Confidence وعلى متنها 28 ألف طن فحم بترولي أخضر قادمة من الكويت لغرض التحميص لإنتاج البلوكات واستخلاص الألومنيوم لصالح شركة مصر للألومنيوم؛ إذ جرى رفع درجة الاستعداد بالميناء لاستقبال الشحنة، وألزمت الهيئة الشركة المستوردة باتباع الضوابط والاشتراطات والمعايير الخاصة باستخدام وتداول الفحم البترولي والحجري مع ضرورة وجود ممثل من جهاز شؤون البيئة لمتابعة أعمال التفريغ والتخزين وإعداد تقرير بعد الانتهاء من جميع الأعمال.

كما استقبل الميناء السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، بينما تغادر العبارة أمل، فيما استقبل الميناء بالأمس العبارة أمل بينما غادرت السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس.

وشهد ميناء نويبع تداول 1700 طن بضائع و187 شاحنة من خلال رحلات مكوكية «وصول وسفر» للسفينتين ايلة وبريدج.

وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1450 راكبا بموانيها.