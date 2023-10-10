الفريق أسامة ربيع: نعمل على مواكبة التطورات في صناعة النقل البحري

قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن الهيئة تضع نصب أعينها على مواكبة التطورات المتلاحقة في صناعة النقل البحري، من خلال تبني رؤية مستقبلية واعدة تستهدف الارتقاء بمستوى الخدمات الملاحية المقدمة للسفن العابرة، عبر استمرار مشروعات التطوير بالمجرى الملاحي للقناة وأحدثها مشروع تطوير القطاع الجنوبي.

وأضاف الفريق ربيع، خلال استقباله وفدا رفيع المستوى من مجلس إدارة الخط الملاحي العالمي «COSCO»، أن مواكبة التطوير يجري جنبا إلى جنب مع جهود تحديث أسطول الوحدات البحرية المعاونة، بما يكفل الحفاظ على ريادة القناة كأسرع وأقصر وأكثر الممرات الملاحية أمانا ولتظل دوما الاختيار الأول لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب.

تعزيز التعاون المشترك

واستقبل رئيس هيئة قناة السويس، صباح اليوم الثلاثاء، فانج بو الرئيس التنفيذي للمجموعة، لبحث سبل التعاون المشترك، بحضور عدد من قيادات الهيئة، وذلك بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية.

وأكد «ربيع»، حرصه على تعزيز أواصر التعاون المستقبلي والتنسيق في الأمور ذات الاهتمام المشترك بما يتماشى مع استراتيجية قناة السويس التي تتطلع دوما لتلبية احتياجات عملائه وتقديره لعلاقات التعاون الممتدة التي تجمع هيئة قناة السويس بالخط الملاحي العالمي.

«COSCO»: قناة السويس شريان مهم للتجارة العالمية

وقال الرئيس التنفيذي للمجموعة العالمية الصينية، إن قناة السويس تعد أحد الشرايين المهمة لحركة التجارة العالمية، معربا عن امتنانه الشديد للمستوي المتميز للخدمات المقدمة من قبل هيئة قناة السويس.

وأشاد نائب رئيس الشركة بالتعامل المرن من قبل هيئة قناة السويس في التعامل مع كل التحديات التي تواجه صناعة النقل البحري، لاسيما فترة الركود التي صاحبت جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح، أن الشركة تتمتع بعلاقات شراكة استراتيجية مع قناة السويس، ويسيران على نفس الخطى، حيث تجمعهما العديد من الأمور المشتركة حيث تتزايد أعداد وحمولات السفن التابعة للخط الملاحي في المجموعة وهو التطوير الذي يقابله تطور مستمر في البنية التحتية لقناة السويس، وما يصاحبها من زيادة معدلات الأمان الملاحي ورفع قدرة وكفاءة القناة.