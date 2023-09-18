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«النقل»: تحويل «سفاجا» إلى ميناء عالمي لإحداث نقلة نوعية في البحر الأحمر

كتب:

كريم روماني
12:15 م | الإثنين 18 سبتمبر 2023
المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

أعلنت وزارة النقل أنهما تعمل حاليا على تحويل ميناء سفاجا إلى ميناء عالمي، إذ يجرى تنفيذ محطة متعددة الأغراض ضمن خطة تنفيذ مشروع ميناء سفاجا الكبير، موضحة أن جميع المشروعات المنفذة في ميناء سفاجا أو مشروع الخط الثالث من شبكة القطار الكهربائي السريع «قنا - الغردقة - سفاجا» ستحدث نقلة نوعية هائلة في محافظة البحر الأحمر.

المحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا

وأشارت الوزارة إلى أنه جرى التوقيع على العقد النهائي لإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم البنية الفوقية للمحطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا بين الهيئة العامة لمواني البحر الأحمر، وتحالف مجموعة مواني أبو ظبى التابعة لشركة أبوظبي القابضة.

وأكدت وزارة النقل أن هذا العقد يمثل بداية لتفعيل خطة التعاون الكبير، بين وزارة النقل المصرية ومجموعة موانىء أبوظبي، لإقامة عدد المشروعات الخاصة بقطاع الخدمات اللوجستية بمصر.

خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع

وأكدت الوزارة في تقرير لها، أن هذه النوعية من المشروعات ستسهم في خدمة حركة السياحية ونقل الركاب والبضائع، موضحة أن المشروعات العملاقة الجاري تنفيذها تجسد النقلة النوعية الهائلة التي يشهدها قطاع النقل في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

 

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كريم روماني
بقلم كريم روماني

حاصل على بكالوريوس إعلام بتقدير عام امتياز مع مرتبة الشرف.