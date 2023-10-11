أسعار السمك في الأسواق اليوم الأربعاء.. تراجع ملحوظ

سجلت أسعار السمك الیوم الأربعاء في الأسواق انخفاضا ملحوظا، إذ هبط سعر «البلطي» 6 جنيهات، والجمبري 7 جنيهات، وهناك توقعات بتراجع الأسعار مرة أخرى خلال الفترة المقبلة، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية، التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك البلطي

وتتراوح أسعار السمك ما بين 55 و65 جنيها، وذلك بالنسبة للسمك البلطي، فيما يتراوح سعر فلية البلطي ما بين 40 و 190 جنيها، ويتراوح «قشر البياض» ما بين 75 و 100 جنيه، و«القراميط» ما بين 30 و50 جنيها، و«الثعابين» ما بين 50 و200 جنيه.

أسعار الأسماك في سوق العبور الیوم

ويتراوح سعر المكرونة ما بين 55 و65 جنيها، والسبيط ما بين 200 و270 جنيها، فيما يتراوح «الكابوريا» ما بين 40 و150 جنيها، والمرجان ما بين 60 و70 جنيها، وبالنسبة لسعر الدنيس في الأسواق يتراوح ما بين 100 و150 جنيها.

أسعار سمك البوري

فيما يتراوح سعر البوري ما بين 85 و115 جنيها، والجمبري ما بين 300 و 325 جنيها، والقاروص ما بين 60 و140 جنيها، بينما يتراوح السردين ما بين 30 و70 جنيها.