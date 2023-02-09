سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا.. البوري بـ58 جنيها

شهد سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا تراجعا لبعض الأنواع ما بين جنيهين حتى ثلاثة جنيهات للكيلو سواء للأسماك البحرية أو النيلية منها، وذلك وفقا لحالات البيع والشراء التي تمت داخل بورصة أسماك الرياض بمحافظة كفر الشيخ اليوم الخميس، حيث تعد بورصة الأسماك الرئيسية الوحيدة في محافظات الدلتا.

سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا

وكشف كرم الشامي عضو مجلس إدارة بورصة أسماك الرياض في محافظة كفر الشيخ لـ«الوطن» أن سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا قد سجلت عمليات بيع على نطاق واسع، خاصة في أسماك البليمي، والبوري، والبلطي، إذ سجلت أسعارها اليوم الخميس التالي:

سعر السمك البلطي، 44 حتى 62 جنيها للكيلو من الأسماك ذات الحجم الكبير.

سعر أسماك البوري «الطوبار» من 57 حتى 75جنيها للكيلو من الحجم الكبير.

سعر أسماك الكابوريا 49 جنيها للكيلو.

سعر السمك البياض 58 جنيها للكيلو.

سعر السمك البوري 58 حتى 75 جنيها للكيلو.

سعر السمك البليمي،47 جنيها للكيلو.

سعر سمك «المبروك»، 29 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر القراميط البيضاء، 20 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهين لكل كيلو.

سعر القراميط ذات اللون الداكن 18 جنيها للكيلو.

سعر الجمبري الأحمر، 95 جنيها للكيلو من الحجم الصغير.

سعر الجمبري، 300 جنيه للكيلو من الحجم الكبير.

سعر كيلو اللوت 99 جنيها للكيلو، وسط تراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر أسماك القاروص 157 جنيها.

سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا الخميس

وأوضح الشامي، أن سعر السمك اليوم بمحافظات الدلتا شهد تداولا جيدا في التعاملات الصباحية اليوم الخميس.

سعر سمك موسى، 100جنيه للكيلو، وسط تراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر سمك الدنيس، 78 جنيها للكيلو.

سعر سمك الحبار، 151 جنيها للكيلو، وسط تراجع جنيهان لكل كيلو.

سعر السردين 57 جنيها للكيلو.

سعر الثعابين السمكية، 145 حتى 155جنيها للكيلو.

سعر سمك الوقار، 167جنيها للكيلو، وسط تراجع ثلاثة جنيهات لكل كيلو.

سعر السمك البربوني 70 جنيها للكيلو.