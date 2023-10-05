تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 5-10-2023

شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 5-10-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، استقرارا وانخفاضا في بعض الأنواع، وأبرزها المرجان والفيليه البلطي، وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار السمك اليوم الخميس 5-10-2023

وتأتي أسعار الأسماك اليوم الخميس 5-10-2023 بالمحلات، كما يلي.

- سعر كيلو الجمبري الوسط: 220 جنيها.

- سعر الجمبري الصغير: 153 جنيهًا للكيلو.

- سعر كيلو الوقار: 175 جنيهًا.

- سعر كيلو القاروص: 144 جنيها.

- سعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ130 جنيهًا.

- سعر الكابوريا: الكيلو بـ104 جنيه.

- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ135 جنيهًا.

- سعر قشر بياض: الكيلو بـ115 جنيهات.

- سعر السبيط: الكيلو بـ227 جنيهًا.

- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ98 جنيه.

- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ81 جنيهًا.

أسعار السمك البلطي

وسجلت أسعار السمك اليوم للبلطي ما يلي:

- البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيهًا.

- البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيهًا.

- البلطي صغير: الكيلو بـ56 جنيهًا.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

- السردين المجمد: الكيلو بـ53 جنيهًا.

- الماكريل المجمد: الكيلو بـ68 جنيهًا.

أسعار سمك البوري

- بوري وسط: الكيلو بـ119 جنيهًا.