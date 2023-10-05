تراجع أسعار السمك في الأسواق اليوم الخميس 5-10-2023
كتب:
مارينا رؤوف
10:08 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
السمك
شهدت أسعار السمك اليوم الخميس 5-10-2023 في مختلف الأسواق والمحلات، استقرارا وانخفاضا في بعض الأنواع، وأبرزها المرجان والفيليه البلطي، وفقًا لآخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية التابعة لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.
أسعار السمك اليوم الخميس 5-10-2023
وتأتي أسعار الأسماك اليوم الخميس 5-10-2023 بالمحلات، كما يلي.
- سعر كيلو الجمبري الوسط: 220 جنيها.
- سعر الجمبري الصغير: 153 جنيهًا للكيلو.
- سعر كيلو الوقار: 175 جنيهًا.
- سعر كيلو القاروص: 144 جنيها.
- سعر سمك المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ130 جنيهًا.
- سعر الكابوريا: الكيلو بـ104 جنيه.
- سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ135 جنيهًا.
- سعر قشر بياض: الكيلو بـ115 جنيهات.
- سعر السبيط: الكيلو بـ227 جنيهًا.
- سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ98 جنيه.
- سعر المكرونة «سويسي»: الكيلو بـ81 جنيهًا.
أسعار السمك البلطي
وسجلت أسعار السمك اليوم للبلطي ما يلي:
- البلطي ممتاز: الكيلو بـ80 جنيهًا.
- البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيهًا.
- البلطي صغير: الكيلو بـ56 جنيهًا.
أسعار الأسماك المجمدة في مصر
- السردين المجمد: الكيلو بـ53 جنيهًا.
- الماكريل المجمد: الكيلو بـ68 جنيهًا.
أسعار سمك البوري
- بوري وسط: الكيلو بـ119 جنيهًا.