وزير التجارة والصناعة يشارك في المنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي

توجه المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة إلى مدينة إسطنبول التركية على رأس وفد رسمي، صباح اليوم، للمشاركة في فعاليات الدورة الرابعة للمنتدى الاقتصادي والتجاري التركي الأفريقي، التي تقام خلال يومي 12 و13 أكتوبر الجاري، وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف.

تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا

وقال وزير التجارة والصناعة، إنه سيشارك في الاجتماع الوزاري للمنتدى الذي سيبحث فرص تعزيز الشراكات الاقتصادية بين تركيا وأفريقيا، لافتا إلى أن المنتدى سيتناول العام الجاري موضوعات هامة محل الاهتمام المشترك للجانبين التركي والإفريقي، وسيعرض المنتدى التعاون في مجالات التصنيع والصناعات الزراعية، وفرص الاستثمار في البنية التحتية، وشبكات الطاقة والاتصالات والنقل، إلى جانب تسليط الضوء على مجال التحول الرقمي في أفريقيا، إلى جانب استعراض فرص تمويل الاستثمار والتجارة، وفرص الاستثمار والتجارة في منطقة الجماعة الاقتصادية لدول وسط أفريقيا.

الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين

ومن المقرر أن يجري الوزير خلال الزيارة مباحثات رسمية مع مسؤولين أتراك لبحث فرص الارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري بين مصر وتركيا خلال المرحلة المقبلة.

استثمارات الشركات التركية في مصر

كما سيعقد الوزير سلسلة لقاءات مع مجموعة من الشركات التركية العاملة في مجالات الصناعات الغذائية، والجلود، والملابس الجاهزة، والكيماويات والتي تولي اهتماما بالاستثمار أو بتوسيع استثماراتها في السوق المصري.

وتعد هذه الزيارة هي الثانية لوزير التجارة والصناعة لتركيا، حيث زار الوزير أنقرة نهاية شهر أغسطس الماضي، كأول وزير مصري يزور تركيا منذ 10 سنوات.