مصر تدعو الشركات التركية للمشاركة في معرض «إيديكس 2023»

استقبل المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، صالح موطلو شن، القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة، لبحث سبل التعاون المشترك بين الجانبين، جاء ذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

تعاون صناعي

في بداية اللقاء، رحّب وزير الدولة للإنتاج الحربي بالضيف، مستعرضًا الإمكانيات التصنيعية والفنية والتكنولوجية بالشركات والوحدات التابعة، وأوضح الوزير أنَّ اللقاء شهد بحث سبل فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات التركية في مختلف مجالات التصنيع.

وأكّد الوزير محمد صلاح أنَّ وزارة الإنتاج الحربي تهتم بكل ما يخص الصناعة وإدخال تكنولوجيات حديثة لمصانعها وتوسيع دائرة منتجاتها العسكرية والمدنية ورفع جودتها وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

وقدم الوزير الدعوة لشركات الصناعات التركية العسكرية للمشاركة في معرض الدفاع (EDEX-2023) المقرر عقده بالقاهرة خلال شهر ديسمبر 2023.

وأوضح الوزير محمد صلاح أنَّه الآن أصبح من الضروري علينا دعم العلاقات الصناعية مما سيعزز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين، مؤكّدًا أنَّ وزارة الإنتاج الحربي على استعداد لإنشاء خطوط إنتاج جديدة بالتعاون مع الجانب التركي بما يفتح آفاق ومجال أكثر رحابة للدخول للأسواق العربية والأفريقية.

التعاون بين مصر وتركيا

بدوره، أوضح صالح موطلو شن القائم بأعمال السفير التركي بالقاهرة أنَّ مصر وتركيا بينهما تعاون بنّاء في العديد من المجالات وهو التعاون المبني على الثقة المتبادلة والاحترام، مشيداً بما تمتلكه شركات ووحدات الإنتاج الحربي من إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وفنية وبحثية وبشرية وبنية تحتية على أعلى مستوى ومثمناً الدور الذي تلعبه الوزارة في دعم وتشجيع الاستثمار في مصر، وأعرب عن تطلعه إلى خلق فرص جديدة للتعاون وفتح أفق جديدة للاستثمار بما يعود بالنفع على الجانبين.

وأوضح المستشار الإعلامي لوزير الدولة للإنتاج الحربي والمتحدث الرسمي للوزارة محمد عيد بكر أن سياسة العمل بوزارة الإنتاج الحربي تقوم على الانفتاح للتعاون مع كل الشركات العالمية العاملة بمختلف المجالات.