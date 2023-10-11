«زنوبيا».. أحدث إنتاج فرسان الشرق بالجمهورية

تقدم فرقة فرسان الشرق للتراث إنتاجها الجديد عرض «زنوبيا» ملكة الشرق تأليف محمد زناتي، تصميم وإخراج كريمة بدير، إعداد موسيقى أحمد الناصر، تصميم ديكور وملابس أنيس إسماعيل، في ثلاثة ليالي متصلة في الثامنة والنصف مساء الخميس، الجمعة والسبت 12، 13 14 أكتوبر على مسرح الجمهورية.

تفاصيل عرض زنوبيا

يعكس العرض صورة للمرأة العربية الحاكمة القوية الجميلة، وتتمثل في الملكة زنوبيا، التي اشتهرت بشجاعتها وخوضها حروب عديدة وبسط نفوذها على آسيا الوسطى، ونجحت في توسيع مملكتها لتمتد من شواطئ البوسفور في تركيا لضفاف نهر النيل بمصر، وباتت مملكة زنوبيا أهم الممالك وأقواها في الشرق، من خلال قصة فتاه تحاول الانتحار بعد أن يأست من الحياة، وتتصارع بداخلها روحين إحداهما تشجعها على الحياة، والأخرى تدفعها للموت.

ومن الجدير بالذكر، أن فرقة فرسان الشرق يشرف عليها حاليا المدير الفني عصام عزت، أسستها وزارة الثقافة عام 2009، بهدف استلهام التراث المصري والعربي، وإعادة صياغته فنيا، من خلال تصميمات وتابلوهات حركية مبتكرة، تحمل صبغة درامية شعبية وتاريخية، ثم انضمت إلى منظومة فرق دار الأوبرا المصرية، وظهر أول أعمالها عام 2010 باسم الشارع الأعظم، بعدها توالت عروضها التي لاقت استحسان وإعجاب الجمهور وحققت نجاحا كبيرا.