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الأوبرا تعلن تفاصيل الدورة 32 لمهرجان الموسيقى العربية الاثنين المقبل

كتب:

إلهام الكردوسي
10:20 ص | الخميس 05 أكتوبر 2023
الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة

الدكتورة نيفين الكيلاني - وزيرة الثقافة

تعقد دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور خالد داغر، مؤتمرا صحفيا الاثنين المقبل في تمام الواحدة والنصف ظهرا، في المسرح الصغير، لإعلان تفاصيل الدورة 32 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية، الذي يديره المايسترو هاني فرحات، ويُقام في الفترة من 24 أكتوبر حتى 2 نوفمبر المقبل.

ويشهد المؤتمر مجموعة من الإعلاميين ووكالات الأنباء العالمية والمحطات التليفزيونية الأرضية والفضائيات العربية والأجنبية ومختلف وسائل الاعلام والشبكات الاذاعية، وينطلق تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

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