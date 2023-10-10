أنجلينا جولي تبدأ تصوير «Maria».. السيرة الذاتية لمطربة الأوبرا ماريا كالاس

ظهرت النجمة الأمريكية أنجلينا جولي في كواليس تجسيدها لشخصية المغنية الشهيرة ماريا كالاس في فيلم السيرة الذاتية بعنوان «Maria» الذي يحمل توقيع المخرج بابلو لارين ماريا، ويبدأ تصويره خلال الفترة الحالية ويستمر على مدار 8 أسابيع في باريس واليونان وبودابست وميلانو، بعد ما حصلت الجهة المنتجة للفيلم على موافقة نقابة ممثلي الشاشة الأمريكية المضرب أعضائها حاليا.

يروي فيلم «Maria» السيرة الذاتية والقصة المضطربة والجميلة والمأساوية لحياة أعظم مغنيات الأوبرا في العالم، وحتى أيامها الأخيرة التي عاشتها في العاصمة الفرنسية باريس، وبجانب أنجلينا جولي، يضم طاقم الممثلين أيضًا بييرفرانشيسكو فافينو، وألبا روهرواشر، وهالوك بيلجينر، وكودي سميت ماكفي وفاليريا جولين، وفقا لما نشره موقع «هوليوود ريبورتر».

مخرج فيلم «Maria»: أنجلينا جولي تقوم بعمل رائع وإعدادها للشخصية استثنائي

ومن جهته، قال المخرج بابلو لارين: «أنا متحمس للغاية لبدء إنتاج فيلم Maria، والذي آمل أن ينقل حياة ماريا كالاس الرائعة وعملها إلى الجماهير في جميع أنحاء العالم، وذلك بفضل السيناريو الرائع لستيفن نايت، وعمل الممثلين وطاقم العمل بأكمله».

وأشاد مخرج فيلم «Maria» ببطلة الفيلم، «تقوم أنجلينا جولي بعمل رائع، وإعدادها للشخصية والدور استثنائي».