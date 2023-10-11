بعد استشهاده في غزة.. معلومات عن رشيد دبور لاعب المنتخب الفلسطيني

صدمة كبيرة يعيشها الوسط الرياضي العربي والفلسطيني، بعد استشهاد رشيد دبور، لاعب فريق أهلي بيت حانون ومنتخب فلسطين لكرة القدم، جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة خلال الأيام القليلة الماضية.

من هو الشهيد الفلسطيني رشيد دبور لاعب منتخب فلسطين لكرة القدم؟

وتعرض منزل الشهيد في قطاع غزة للقصف من قبل قوات الاحتلال خلال الساعات الماضية، لينضم اللاعب إلى قائمة شهداء فلسطين.

رشيد دبور، هو لاعب كرة قدم بنادي الأهلي بيت حانون الذي يلعب في دوري قطاع غزة لكرة القدم، ويعد واحدا من أبرز اللاعبين في المنتخب الفلسطيني.

تخرج رشيد دبور من جامعة القدس المفتوحة (تخصص رياضيات)، وهو من مواليد 14 نوفمبر.

استشهاد اللاعب الفلسطيني رشيد دبور جراء القصف على غزة

رشيد دبور، متزوج منذ عام ونصف، ولديه طفل يدعى محمد، واحتفل اللاعب بعيد زواجه الأول يوليو الماضي، حيث بعث برسالة غرامية لزوجته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء نصها: «في عيد زواجنا الأول يا أجمل من أدخله القدر الى عالمي يا من اختصرت العالم فيه ولم يعد العالم يعنيني، ﺍﻟﻴﻮﻡ ﻋﻴﺪ ﺯﻭﺍﺟﻲ، اليوم ﺍﺭﺗﺒﻂ ﺍﺳﻤﻲ ﺑﺎﺳﻤك، ﺩمت ﻟﻲ ولحياتي سعادة».

شارك الشهيد الفلسطيني هذا الموسم مع فريقه أهلي بيت حانون، في 5 مباريات وسجل هدفين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية، أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب في الضفة وقطاع غزة إلى 1078 شهيدًا، و5314 جريحًا، وسط قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة.

وبدأت أحداث فلسطين صباح السبت 7 أكتوبر عندما أعلنت الفصائل الفلسطينية تنفيذ عملية طوفان الأقصى باستخدام طائرات شراعية ودراجات نارية، وجرافات بشكل مفاجئ بعد استفزازات من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينيين في مواقع مختلفة.