آخر أخبار فلسطين وإسرائيل.. زيادة أعداد الشهداء

مع استمرار الصراع بين إسرائيل وغزة في اليوم الخامس واستمرار عمليات القصف وتعدد الإصابات والوفيات، نستعرض في السطور التالية آخر أخبار فلسطين وإسرائيل بعد عمليات التصعيد، إذ ارتفع عدد قتلى الإسرائيليين إلى 1200 قتيل، بحسب بيانات رسمية صادرة عن جيش الاحتلال.

أخبار فلسطين وإسرائيل

وعن أخبار فلسطين وإسرائيل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الشامل على الشعب في الضفة وقطاع غزة إلى 1078 شهيدًا، و5314 جريحًا، وسط قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة ومحاولة الفصائل الفلسطينية الرد على القصف المستمر.

وركزت وسائل الإعلام العربية والغربية على أخبار فلسطين وإسرائيل بعد إعلان الفصائل الفلسطينية صباح السبت 7 أكتوبر عن تنفيذ عملية طوفان الأقصى باستخدام طائرات شراعية وموتوسيكلات وجرافات بشكل مفاجئ ضد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

محطة توليد كهرباء غزة ستتوقف عن العمل بشكل كامل غدا

وأعلن رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية، ظافر ملحم، أن محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة ستخرج عن العمل يوم غد الخميس بشكل كامل، ويغرق قطاع غزة في ظلام دامس، وستتوقف جميع الخدمات الإنسانية.

وقال «ملحم» في اتصال هاتفي مع «وفا»، اليوم الأربعاء، إن عدد المغذيات القادمة من إسرائيل 10، وتعطي 120 ميجاواط، وإسرائيل فصلتها منذ السبت الماضي، وهو اليوم الأول من العدوان، ما يعني أن هناك 80 ميغاواط فقط في قطاع غزة، منها 65 من محطة التوليد.