كيف ساندت جماهير الزمالك فلسطين بعد الأحداث الأخيرة؟ (صورة)

دعم رياضي كبير من الرياضيين ومشجعي كرة القدم للقضية الفلسطينية خلال الأيام الماضية، وتحديدا منذ أحداث «طوفان الأقصى».

كيف دعمت جماهير الزمالك القضية الفلسطينية من المدرجات؟

داخل صالة «ميت عقبة» بنادي الزمالك، كانت الجماهير البيضاء أيضا على الموعد، في مشهد استحق الإشادة عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بعدما حرصت على دعم القضية الفلسطينية على هامش مباراة فريق كرة اليد بالقلعة البيضاء أمام الزهور بدوري المحترفين، أمس الثلاثاء.

علم فلسطيني كبير زين مدرجات الصالة المغطاة بنادي الزمالك خلال اللقاء، كما حرصت الجماهير على الهتاف لفلسطين، بهتافات هزت الصالة خلال أحداث المباراة.

الزمالك حسم اللقاء الذي أقيم في الجولة الثامنة لدوري المحترفين لكرة اليد، بنتيجة 37 - 26، إلا أن المشهد الأبرز كان دعم جماهيره للقضية الفلسطينية في ظل الأحداث الراهنة.

الجماهير العربية تدعم فلسطين بعد أحداث «طوفان الأقصى»

لم يكن دعم جماهير الزمالك هو الأول في مدرجات كرة القدم العربية، حيث سبق لجماهير الأهلي الهتاف للقضية الفلسطينية على هامش مباراة المارد الأحمر أمام الإسماعيلي بالدوري المصري منذ أيام، حيث هزت مدرجات ستاد برج العرب بهتاف: «بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».

«يا حبيبة يا فلسطين»، و«رجاوي فلسطيني» كان الهتاف الأبرز أيضا داخل استاد محمد الخامس الرياضي، خلال مباراة الرجاء أمام المغرب التطواني، في الدوري المغربي، حيث حرصت جماهير الفريق الرجاوي على دعم القضية الفلسطينية وقطاع غزة من المدرجات.