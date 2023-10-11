برلماني: إعادة افتتاح المتحف اليوناني الروماني جاذب للسياحة

ثمن النائب مجدي الوليلي الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري بالإسكندرية، قرار افتتاح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اليوم للمتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وبعد غلق دام لأكثر من 15 عاما نظرا لكونه.

الدولة تهتم بالتراث الحضارى القديم

وأكد الوليلي في بيان اليوم، أن الدولة المصرية تولي اهتماما كبيرا بالتراث الحضاري القديم، حيث عملت على إزالة جميع المعوقات، لإتمام أعمال الترميم والتطوير، سواء في المتاحف أو المواقع الأثرية.

وأشار إلى أن افتتاح المتحف اليوناني الروماني بعد الترميم، وتطوير المنطقة المحيطة بأحدث وسائل عرض المقتنيات ذات القيمة التاريخية الفريدة، يعد أمر جاذب للسياحة بشكل كبير.

ولفت إلى أن هذا المتحف، يعدُ صرحاً جديداً يضاف إلى خارطة السياحة المصرية، وإنجازا ضمن خطة الدولة لإعادة إحياء المناطق والمقار الأثرية، لجعلها مقاصد سياحية جاذبة.

تاريخ المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

جدير بالذكر، أن المتحف انتهى إنشاؤه في موقعه الحالي عام 1895، ليكون أيقونة ثقافية فريدة، ثم خضع لخطة متكاملة لإعادة التطوير وتحديث قاعات العرض المتحفي، والتي بدأت فعلياً عام 2018.

ويعد أكبر متحف متخصص في الآثار اليونانية الرومانية، في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يساعد في وضع عروس البحر المتوسط مرة أخرى من جديد على خريطة السياحة العالمية، وجذب أعدادا كبيرة من الزوار والسياح، ما يساهم في زيادة العملة الصعبة، وبالتالي سينعكس بالإيجاب على دعم الاقتصاد الوطني.