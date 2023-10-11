7 معلومات عن المتحف اليوناني الروماني.. افتتحه رئيس الوزراء بعد غلقه 17 عاما

يعود المتحف اليوناني الروماني إلى الحياة اليوم بافتتاح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، له، في احتفالية كبرى، وذلك بعد غلق دام لمدة 17 عاما، ليكون واجهة سياحية أثرية مميزة لزائري الإسكندرية.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية، 7 معلومات عن المتحف اليوناني الروماني، وفقا لما قالته الدكتورة ولاء مصطفى، مدير عام المتحف:

موقع المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

- يقع المتحف على مساحة 4500 متر مربع ملحق به مبنى إداري.

- يتواجد في شارع فؤاد أحد أهم الشوارع الرئيسية في نطاق منطقة محطة الرمل وسط الإسكندرية.

محتويات المتحف اليوناني الروماني

- يضم المتحف اليوناني الروماني 44 فاترينة عرض تحوي 6000 قطعة أثرية ما بين قطع قديمة كانت موجودة في المتحف وأخرى جديدة تعرض لأول مرة.

- يعرض المتحف الشهير مجموعة نتاج حفائر أرض الشرطة في منطقة الرمل التي تم انتشالها قبل سنوات والمقدرة بـ300 قطعة سيتم عرضها لأول مرة في المتحف للزوار.

- يحوي المتحف 27 قاعة عرض في الطابق الأرضي، فضلا عن قاعة كبيرة بامتداد المتحف في الدور الأول، بالإضافة إلى 4 قاعات في الميزانيين تشمل قاعة للدراسين وأخرى التربية المتحفية وقاعة للأرشيف والتوثيق.

- يحوي المتحف مكتبة تضم 12 ألف كتاب من كنوز الكتب القديمة للإسكندرية.

- جرى عمل بطاقة تعريفية لكل قطعة من القطع المعروضة تتضمن جميع البيانات والمعلومات الخاصة بها لتكون متاحة للزوار.