مواعيد وأسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد إعادة افتتاحه

أسعار تذاكر المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية ومواعيد الزيارة يهتم بها كثير من المواطنين، خاصة بعد انتهاء مشروع ترميمه وإعادة افتتاحه، بعد غلق دام قرابة 17 عاما.

وتقدم «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية، ومواعيد الزيارة، بحسب تصريحات خاصة من قبل محمد متولي، مدير عام آثار الإسكندرية.

أسعار تذاكر المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية

بلغت أسعار تذاكر المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية، والتي تُدفع بنظام «الفيزا» فقط في الوقت الراهن التالي:

- 40 جنيها للمواطن المصري.

- 20 جنيها للطالب المصري.

- 300 جنيه للطالب الأجنبي.

- 150 جنيها للطالب الأجنبي.

ويتاح الدخول مجاناً لعدد من الفئات، ما عدا أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية، وهم:

- الأطفال تحت سن 6 سنوات.

- كبار السن من المصريين والعرب المقيمين فوق 60 عاماً.

- ذوي الاحتياجات الخاصة من المصريين.

مواعيد زيارة المتحف اليوناني الروماني

يفتح المتحف اليونانى الروماني بالإسكندرية أبوابه أمام الجمهور بدءا من يوم الجمعة لأول مرة منذ 17 عاما، على أن تكون مواعيده طوال أيام الاسبوع من 9:00 صباحا إلى 5:00 مساء، فيما يغلق مكتب التذاكر يغلق الساعة 4:30 مساء.

ويُسمح لمن هم دون سن السادسة عشر بدخول المواقع الأثرية والمتاحف المفتوحة للزيارة أيام الجمعة والسبت والعطلات الرسمية وإجازة نصف العام الدراسي إلا لحاملي إثبات رسمي للشخصية، أو يكون بصحبة ولي الأمر أو مرافق يحمل إثبات رسمي للشخصية.